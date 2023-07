El PP rebajará de forma inmediata el IRPF y unificará la selectividad en toda España

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su programa electoral para el 23J con 365 medidas de las que ha destacado la protección de la clase media, a la que reducirá impuestos de forma inmediata, y el compromiso en la lucha contra la violencia machista, con medidas específicas para lo que definió "objetivo prioritario". Entre ellas se encuentran

Feijóo ha pronunciado un discurso para unir a los españoles bajo las siglas del PP y dejar atrás bloques, bloqueos y divisiones, sin mencionar a Vox, y sin entrar en el detalle de las múltiples medidas.

"No comparto insultar a Amancio Ortega, pero no le voy a pagar el cine con los impuestos de los españoles; no comparto insultar a Juan Roig, pero no veo razonable pagarle el tren de Cercanías; y no comparto insultar a un futbolista que gana millones de euros, pero no le voy a dar 20.000 euros para empezar un negocio", ha resumido, y ha aludido en su discurso a la clase media, la "gran olvidada".

En su intervención se ha comprometido este martes a cesar al director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Féliz Tezanos, en su primer Consejo de Ministros si llega al Palacio de la Moncloa. Además, ha avanzado que desvelará las razones "no explicadas" del giro en el Sáhara.

El PP ha ido desgranando la mayoría de sus 365 medidas a lo largo de los pasados meses, a través de actos sectoriales, propuestas de acuerdo al PSOE o iniciativas en el Congreso, por lo que la mayoría de propuestas de este partido eran ya conocidas. Estas son las principales:

En lo económico, propone un "alivio fiscal inmediato" a las familias con una deflactación de la tarifa del IRPF para rentas por debajo de 40.000 euros, una rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas con "carácter temporal y la eliminación del impuesto a las grandes fortunas implantado por el Gobierno de PSOE y Podemos. En pensiones garantiza su revalorización en el marco del Pacto de Toledo pero no se especifica en el programa si estará indexada al IPC, como ocurre en la actualidad.

En el plano energético, se compromete a acabar con las medidas de "intervención" del mercado mayorista eléctrico, en referencia a la excepción ibérica; a unificar los bonos eléctrico y térmico en un nuevo Bono Social Único y a introducir una "tasa por hito" en el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de energías renovables, con el fin de resolver el colapso burocrático.

En lo laboral, plantea el modelo de mochila austriaca, con "cuentas individuales para los trabajadores" con las que afrontar "contingencias" en su vida laboral y para posibilitar el cambio de empleo. Para los autónomos el PP promete una tarifa cero durante el primer año de actividad y aplazar el pago de la cuota sin que afecte a la prestación

En vivienda aboga por derogar la ley actual, aprobada recientemente, así como avales para la compra para jóvenes de hasta 35 años; y promete el desalojo de viviendas ocupadas en un plazo de 24 horas.

En sanidad reformará la ley del aborto para que las menores de edad vuelvan a necesitar consentimiento paterno y revisará de la Ley de Eutanasia tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética.

En lo que respecta a las medidas de conciliación, aumentará la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo, posibilitando su cobro desde el quinto mes de embarazo. Extenderá el título de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla 26 años y recuperará la bonificación de hasta el 45% de las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de trabajadores del hogar.

También ampliará los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales y posibilitará un permiso de cuatro meses para padres con hijos hasta ocho años de edad.

En educación plantea una Selectividad común a toda España y pruebas en primaria y en ciclos superiores y en justicia la recuperación del delito de sedición y malversación en el Código Penal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los miembros del Consejo sean elegidos por los jueces y magistrados. y la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para que no sean elegibles los magistrados vinculados a la política durante los últimos cinco años.