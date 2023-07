Feijóo llamará a los barones del PSOE si gana para que "convenzan" a Sánchez de que deje gobernar al PP

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si gana las elecciones del 23 de julio pedirá al líder del PSOE que le deje gobernar y que si se niega, llamará a "todos y cada uno de sus barones para que le convenzan" porque, según ha dicho, aún quedan "algunos sensatos".

Así se ha pronunciado en la presentación del programa electoral del PP, 'Un proyecto al servicio de un gran país', con de 365 medidas.

Más información Documento: Programa electoral del PP para las elecciones generales del 23 de julio (pdf)

Al acto, que ha tenido lugar en el Palacio de Linares, han asistido el ex ministro Marcelino Oreja, el embajador Javier Rupérez, la ex ministra Fátima Báñez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como la cúpula del PP y numerosos parlamentarios del PP.

Feijóo ha asegurado que quiere ser "el presidente de todos los españoles" y ha añadido que si gana las generales llamará al líder del PSOE, "sea quien sea" para que le deje gobernar. "Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus barones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos", ha enfatizado.

De hecho, ha reprochado a Pedro Sánchez que tenga como modelo al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Yo preferiría que tuviese a González", ha indicado, un día después de que Felipe González haya defendido públicamente que gobierne la lista más votada cuando no haya otra opción.

Feijóo ha asegurado que buscará volver a encontrarse "con el PSOE que fue, que el sanchismo ha anulado" y ha expresado su deseo de que después de Pedro Sánchez "vuelva con el sentido de Estado y la capacidad de llegar a acuerdos que España necesita".

"UN GOBIERNO JUSTO Y NO REVANCHISTA"

En su intervención, ha prometido un Gobierno "justo" y "no revanchista". "Seremos un Gobierno sereno, no vengativo", ha proclamado, para añadir que él no pretende "anular completamente a nadie" y que las "vendettas, el sectarismo y los egos" pretende que se vayan también con el actual presidente del Gobierno.

Feijóo ha recalcado que en una democracia "la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría" y ha expresado su rechazo a la política de "bloques" que ha "dividido" a la sociedad con Pedro Sánchez. Según ha subrayado, él quiere reunir a los españoles en "grandes pactos de Estado".

"No represento al PP que quieren otros, ni personifico al dóberman que algunos pretenden hacer ver. Me presento para ser la alternativa serena que están esperando y que reclaman la mayoría de los españoles", ha proclamado.

APUESTA POR GRANDES PACTOS DE ESTADO

En este sentido, Feijóo ha indicado que quiere afrontar los retos de España "con menos división y más diálogo" y "cambiar España con menos soflamas y más medidas". De hecho, ha señalado que aún teniendo mayoría suficiente para gobernar en solitario, "tenderá la mano a todos" para construir una España mejor.

"Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado y se conviertan en grandes pactos de Estado", ha declarado Feijóo, que ha subrayado que La gobernabilidad de España "no puede descansar en el independentismo" y que "el voto de Bildu no servirá para nada" en España con el PP.

Además, el presidente del PP ha asegurado que aspira a tener "un Gobierno capaz, unido y al servicio de España; de nada y de nadie más, decidido a trabajar como adultos, con la máxima preparación y cero sectarismo".

En su discurso, se ha preguntado además "de qué escudo social" habla el Gobierno cuando "la población se ha empobrecido", "las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse" y "la inseguridad y la delincuencia crecen de forma notable".

LAS CLASES MEDIAS, LAS "OLVIDADAS" DE SÁNCHEZ

Ademas, Feijóo ha reclamado que España se "sacuda el conformismo de un Gobierno que dice que la economía va como una moto", para que España "sea un ejemplo de crecimiento, creación de empleo de calidad y buena gestión".

El líder del PP ha echado en cara al Ejecutivo que su "error" haya sido "dejar a su suerte a la gran olvidada de esta legislatura, que son las clases medias". "Tanto se ha preocupado de ir en contra las grandes empresas, que se ha olvidado de las pymes y de los autónomos", ha apostillado.

Dicho esto, ha indicado que el equipo del PP tiene "ambición reformista", señalando como prioridades la reforma fiscal, la reforma de los Fondos Europeos o las reformas encaminadas a "mejorar la productividad y la competitividad".

Cesará a Tezanos en su primer Consejo de Ministros y aclarará las razones del giro en el Sáhara

Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este martes a cesar al director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Féliz Tezanos, en su primer Consejo de Ministros si llega al Palacio de la Moncloa. Además, ha avanzado que desvelará las razones "no explicadas" del giro en el Sáhara.

Feijóo ha asegurado que el programa del Partido Popular es "un contrato con los españoles". "Nuestros compromisos están aquí, escritos, y se entregan a todos los ciudadanos para que juzguen lo que queremos hacer si ellos quieren y que nos juzguen si lo hemos hecho", ha proclamado.

El líder del PP ha señalado que si gobierna llevará a cabo "un profundo ejercicio de reconstrucción de la unidad nacional" porque su objetivo es "pasar página de esta etapa, recuperar el sosiego y dejar atrás los líos, los sobresaltos y las divisiones". "Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado y se conviertan en grandes pactos de Estado", ha apostillado.

ENUMERA LOS RETOS QUE TIENE ESPAÑA POR DELANTE

A renglón seguido, ha relatado los desafíos que tiene por delante España: "Blindar la Sanidad pública, alcanzar un pacto estable por la educación, aprovechar con eficacia los fondos europeos, mejorar la productividad de la economía, responder a la tragedia demográfica y al reto de la conciliación, velar por el medio ambiente, garantizar una política de agua y que los jóvenes no vivan peor que sus padres".

Feijóo ha indicado que ser presidente del Gobierno "no consiste en servirse de las instituciones" como, a su entender, ha ocurrido esta legislatura, "sino en servir desde ellas a los españoles". Por eso, ha garantizado que si gana "se liberará del sanchismo a todas y cada una de las instituciones que se han colonizado" porque las instituciones "son de todos" y hay que "volver a prestigiarlas".

"No habrá un Tezanos en mi Gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros", ha prometido el jefe de la oposición. Los 'populares' han censurado duramente en los últimos meses la actuación del actual director del CIS con sus encuestas por considerar que está al servicio del PSOE y de Pedro Sánchez.

LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A SABER EL PORQUÉ DEL GIRO DEL SÁHARA

En política exterior, Feijóo ha señalado que comparecerá en las primeras semanas de su Gobierno para exponer la situación y los objetivos de lo que reste de la Presidencia de la Unión Europea, al tiempo que informará regularmente al Congreso sobre el papel y las prioridades de España en el orden internacional, especialmente mientras se prolongue la situación de la guerra de Ucrania.

Además, se ha comprometido a desvelar en la medida de sus posibilidades "las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara". "Los españoles tienen todo el derecho a saber para qué y por qué se tomó esa decisión", ha enfatizado.

En su intervención, Feijóo también ha pedido "transparencia en el gasto público". "Los viajes que los españoles pagan con sus impuestos serán públicos y jamás se usarán los aviones del Estado para actos personales o de partido", ha enfatizado.

Además, el presidente del Partido Popular ha prometido "independencia judicial blindada legalmente" como una de las medidas del PP para sus cien primeros días, así como la mayor oferta pública de jueces y fiscales.