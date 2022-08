El PP no recurrirá por ahora el decreto energético del Gobierno

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que rectifique su decreto de medidas para el ahorro energético, pero ha eludido afirmar si los populares lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional. El partido esperará antes a ver si el Ejecutivo "reconsidera" su posición.

En todo caso, ha afirmado que las comunidades autónomas pueden impugnarlo, si creen que invade competencias, y ha apuntado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adoptará la decisión que crea "oportuna". "Es una decisión que compete a cada consejo de gobierno de cada comunidad y somos muy respetuosos con las autonomías y las competencias de cada administración. Ayuso es la presidenta de Madrid y en aras a la defensa de los intereses de los madrileños tiene que hacer lo que considere oportuno", ha añadido.

A su juicio, es un plan "improvisado, que no responde a las necesidades reales de nuestro país". "Estamos a favor de iniciativas de eficiencia energética y que cumpla las recomendaciones de la UE, pero Europa habla de recomendaciones, no de imposiciones, y esta no es la vía", ha considerado. Ha afeado también a Sánchez que el decreto se haya aprobado de forma unilateral, con los sectores en contra y sin el diálogo necesario con las comunidades autónomas".

Además, ha criticado que "el Gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a las imposiciones con más de 120 decretos en la legislatura, porque el diálogo se le da bastante mal incluso entre los partidos que conforman el Ejecutivo". "Se equivoca cuando en una cuestión de tanta enjundia como ésta se hace por la vía de la imposición y no el diálogo", ha reiterado.

También ha censurado que es el Ejecutivo "que más sacrificios pide a la sociedad española y al mismo tiempo es el más caro de la historia de la democracia en este país, con 22 ministerios cuando este país se ha gobernado perfectamente con 14, y más de 800 asesores".

"El peor gobierno en el peor momento, que se ha acostumbrado mucho a gobernar vía decreto y restricciones de los derechos de las personas", ha criticado, para añadir que "debería ser más serio y menos ideológico y dogmático".

El dirigente del PP ha trasladado también su preocupación por la situación de España, "por la inflación y la desaceleración económica", con unas previsiones de crecimiento que han bajado del 7% a menos del 4% y unos datos de paro el pasado mes de julio que "han sido los peores de los últimos 20 años".

"La inflación se está comiendo las nóminas, ahorro y competitividad de las empresa y el Gobierno se escuda, primero, en la pandemia y, después, en la guerra de Ucrania", ha lamentado.

Tellado ha pedido a Sánchez que rebaje los impuestos y emule a Alemania, que ha aprobado un paquete de medidas para rebajar en 10.000 millones la presión fiscal a sus ciudadanos. Los populares piden aplicar una "rebaja fiscal para rentas por debajo de 40.000 euros anuales".

En su opinión, "los indicadores son peores en España porque el Gobierno no está haciendo lo que debe o al menos lo suficiente". En este contexto, ha recordado que el PP ha realizado al Gobierno "una propuesta económica y energética" que "ha desdeñado de forma clara y rotunda". "Le pedimos que rectifique", ha señalado.

Así, ha pedido al Gobierno que "no haga caso al PP, pero sí al gobierno de su mismo color político en Alemania.