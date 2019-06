El PSOE redobla la presión a Podemos y advierte: no habrá segunda investidura

A su juicio, no tiene sentido intercambiarse reproches y desmentidos ("sobra el cruce de acusaciones", ha dicho), de modo que ha abogado por el entendimiento . No ha puesto fecha, como sí hizo ayer Iglesias, para quien si el pacto no surge antes de agosto, surgirá después, en septiembre.

Ha incidido en la advertencia al recomendar a las formaciones políticas que "no se confíen y no hablen de primera investidura" como si dieran por hecho que habrá un segundo intento en septiembre porque, según sus palabras, no lo habrá. Si a alguien se ha dirigido este órdago es al socio prioritario, es decir, a Unidas Podemos, con cuyo líder, Pablo Iglesias , se ha visto Sánchez desde el pasado día 11 hasta en tres ocasiones.

Los presos de JxCat apuestan por la abstención

Los presos de JxCat, los diputados suspendidos en el Congreso Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, han enviado una carta a la dirección en la que apuestan por la abstención en el debate de investidura para reelegir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, han explicado diversas fuentes a Europa Press. Según ha avanzado Nació Digital, han trasladado sus reflexiones al respecto en una misiva de siete páginas, donde piden tener en cuenta la posibilidad de abstenerse para desencallar la situación en el Congreso. Los argumentos de los presos coinciden con lo manifestado por el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, que recientemente se mostró partidario de facilitar la investidura de Sánchez como mal menor. "Entre alguien que te quiere arrasar y alguien que no te ayudará pero puedes pactar que no te arrase, si quieres sobrevivir, aguantar y avanzar, prefiero este alguien, que no me quiere arrasar desde el primer día hasta el último", dijo el viernes pasado, poco después de haberse reunido con el también ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica). Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la carta tiene la firma de Turull y de Rull, pero no de Sánchez, pese a que "comparte" la postura de la abstención. Sin embargo, la posición de los presos choca con lo manifestado por el grupo de JxCat en el Congreso, liderado por Laura Borràs y Míriam Nogueras en ausencia de Jordi Sànchez, que recientemente comunicó al PSOE su negativa a apoyar la investidura de Pedro Sánchez en tanto no se den condiciones para el diálogo político.