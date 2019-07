PSOE y Podemos resisten el pulso de la investidura

Corre el reloj camino del 22 de julio, cuando comenzará el debate de investidura de Pedro Sánchez, al que seguirá el 23 la primera votación y el 25, en caso de que fuera necesaria, la segunda para respaldar o no al candidato socialista a La Moncloa. Con Ciudadanos corroborando la negativa a apoyar al presidente en funciones y el PP insistiendo en que no se abstendrá por nada del mundo, los socialistas siguen erre que erre con su particular pulso para que la formación morada dé el plácet a la continuidad en el Ejecutivo del aspirante del PSOE, que sugirió a Pablo Iglesias el pasado jueves que propusiera a independientes para entrar en el Consejo de Ministros y habría acuerdo en un visto y no visto.

El líder de Podemos no entró al trapo y mantiene el pulso con el secretario general del PSOE: quiere varios puestos en las reuniones de los viernes en La Moncloa. Eso o nada.

"En Podemos somos todos independientes del Íbex 35 y de los poderosos" Sánchez va a hacer todo el esfuerzo imaginable por llegar a un pacto con Podemos"

La portavoz de Podemos, Irene Montero, dijo que en su formación todos son "independientes del Íbex 35 e independientes de los poderosos", y está convencida de que esto puede "complementar" al PSOE en un "Gobierno de coalición progresista". Tras la segunda reunión de la mesa confederal de Podemos, Montero aseguró que no pierden la esperanza de lograr un acuerdo con el PSOE en julio, "antes de las vacaciones", a pesar de la intención de los socialistas de acudir "a una investidura fallida" con el objetivo, dice, de presionar a PP y a Ciudadanos. Por este motivo, recordó a Sánchez que en Podemos son personas independientes tanto de las eléctricas como de los fondos buitre o de la CEOE, que no llegan "con piedras en la mochila" y que deben sentarse y negociar el "para qué" y los equipos, y hacerlo sin ningún tipo de veto.

"Somos independientes de las grandes eléctricas para bajar el precio de la luz; personas independientes de los fondos buitre para regular el precio de los alquileres; personas independientes de la CEOE para garantizar empleo estable y sobre todo para que no se cumplan los designios del presidente que ha planteado la repetición electoral; en definitiva, somos independientes del Íbex 35, independientes de los poderosos", enumeró Montero.

En este punto, acusó al presidente de la CEOE de querer una repetición electoral para que Podemos no esté en el Consejo de Ministros, y le echó en cara que no le guste "que haya pensiones públicas" y que busque que "la gente cobre muy poco y trabaje mucho". La número dos de Podemos optó por la ironía para responder al presidente en funciones y le afeó al PSOE su "incapacidad" para compartir Gobierno y su insistencia por "acaparar sillones", al tiempo que regresó a la idea de que puesto que ellos no pondrán vetos a nombres del PSOE, espera los socialistas tampoco.

Desde el otro lado de la mesa, en sentido metafórico, la portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Celaá, defendió que espera que Podemos haga "algún movimiento" para acercar posiciones y desbloquear la investidura en la reunión del martes entre Sánchez e Iglesias. Celaá insistió en la idea del jefe del Ejecutivo de que su objetivo pasa por formar un Gobierno progresista que no dependa de los independentistas. "No podemos jugar con una mayoría insuficiente que además dependa de fuerzas independentistas", dijo.

Al ser preguntada por la posibilidad de que ERC se abstenga en la votación de investidura, la ministra manifestó que "nadie ha dicho" que una abstención suponga depender de esa formación. Esas fuerzas políticas, dijo en alusión a los independentistas, "gestionan, administran sus votos como mejor les parece para sus objetivos". Con respecto a Podemos, Sánchez "va a hacer todo el esfuerzo imaginable por conseguir un acuerdo". El martes, añadió, el presidente "trabajará como debe" y "como sabe" para poder acercar posiciones con Podemos.