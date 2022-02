Pablo Casado: "Si un partido tiene algún indicio de que se ha hecho algo irregular debe investigarlo"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado su versión de las acusaciones que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó contra él y contra el Partido Popular.

Díaz Ayuso denunció que la dirección del Partido Popular que lidera Pablo Casado le acusaba de corrupción “sin pruebas” y de un modo “cruel e injusto”. Casado ha negado tajantemente que su partido haya elaborado ningún dossier y ha resaltado que su obligación es la de “proteger la reputación del PP frente a cualquier riesgo, antes de que pueda ser demasiado tarde”.

Casado, en una entrevista que le ha hecho Carlos Herrera en la Cadena Cope, ha indicado que "una comisión de 300.000 euros es suficiente para ser investigada", ya que la ley prohíbe contratar con un familiar. El líder de la oposición añadía después que "si Ayuso me dice que lo que cobró es esta cantidad en concepto de este trabajo, podremos ver si se ha cometido una irregularidad o una falta de ejemplaridad. Aunque un juez no resuelva que es ilegal cobrar 300,000 euros de una adjudicación del Gobierno dirigido por su hermana, los españoles pueden plantearse si es ejemplar".

Moncloa no entregó la información

El presidente del Partido Popular ha negado también que el informe le llegase al Partido Popular desde la Moncloa y sí le consta que era un tema que conocían medios de comunicación y la oposición en la Comunidad de Madrid, como lo demuestra el hecho del pleno extraordinario sobre corrupción solicitado por VOX en la asamblea madrileña y que terminó con el abandono del hemiciclo de todos los diputados, tras salir a la palestra el nombre del hermano de la presidenta Ayuso.

"Los cuatro grupos de la oposición, incluido Vox, hicieron referencia a estos contratos en un pleno sobre la corrupción en la Asamblea de Madrid. La obligación de Ayuso era responderme con datos a esas informaciones", ha dicho Casado.

Para el presidente del Partido Popular, si un partido tiene algún indicio de que se ha hecho algo irregular "debe investigarlo". Casado señaló que, sin querer ser justiciero, "cuando tengo algún indicio se me conteste y se me dé la información".

"No hubo ningún detective"

Sobre las acusaciones de espionaje que Ayuso lanzó sobre su partido, Pablo Casado ha señalado que si se pusiera íntegra la grabación que salió a la luz, demostraría que no se ha contratado ningún detective.

Sobre la dimisión de Ángel Carromero, al que se apunta como instigador del supuesto espionaje, Casado ha dicho que "Carromero dimitió para no dañar al Ayuntamiento de Madrid. Se está alargando un montaje para eludir la investigación".

Casado ha señalado que siempre ha defendido a Isabel Díaz Ayuso, "Jamás puse sobre la mesa ese contrato para pedirle a Ayuso que no se presentara al congreso de Madrid. A mí me da igual quién se presente al congreso del PP de Madrid y quién gane". El presidente Popular dijo no entender la reacción de Ayuso cuando lo único que se le solicitó fue información.

"Mi labor es garantizar que ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP ha cometido una práctica corrupta o irregular", ""Si Ayuso no sabía nada debió responderme que no sabía nada" concluía Casado.