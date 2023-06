Pedro Sánchez apela a la unidad del PSOE: "La victoria es posible"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado al PSOE a salir "unido, valiente y potente" en esta campaña electoral porque cree que "la victoria es posible" en las generales del próximo 23 de julio y además, ha saludado el acuerdo de Sumar para ir juntos a los comicios.

"Para que el progreso se imponga sobre el retroceso la primera condición es que el PSOE salga unido, valiente y potente", ha señalado Pedro Sánchez ante sus compañeros del Comité Federal que están reunidos en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, donde hoy se aprobarán las listas al Congreso y al Senado.

El secretario general de los socialistas ha apelado a la unidad del partido después de referirse al fuerte avance de las derechas el pasado 28 de mayo que ha ido acompañada, ha dicho, de la "fuerte dispersión" que tuvo el voto de los partidos a la izquierda del PSOE. Después de esta apreciación, ha advertido de que la unidad es la "primera muestra de responsabilidad" para evitar dispersar inútilmente energías.

"La responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía". Por tanto ha considerado "noticias positivas" el acuerdo de Sumar con Podemos y otros partidos a la izquierda del PSOE que, en su opinión, "se orientan en el buen sentido". Pero dicho esto, ha señalado que este acuerdo no debe hacerles perder de vista que la "gran responsabilidad sobre lo que suceda el próximo 23 de julio recae sobre las socialistas". "La victoria es posible", ha proclamado antes de afirmar que el PSOE está en marcha y sale a ganar las elecciones.

Críticas al modelo económico del PP

Sánchez ha criticado la ausencia de plan económico del PP: "Nosotros tenemos a Nadia (Calviño) y ellos no tienen a nadie", ha añadido en referencia a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. "La economía de España no va bien, es que va como una moto", ha afirmado Sánchez en su intervención en el Comité Federal del PSOE, que este sábado tiene previsto ratificar las listas del partido para las elecciones generales del 23 de julio y aprobar el programa electoral.

Una reunión a la que no han asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ni el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, en protesta por el malestar creado con las listas para las elecciones generales, después de que Ferraz cambiara algunas candidaturas.

Sánchez, que no ha hecho mención a esta polémica, ha asegurado que la economía española "no está estancada" como dice "por desconocimiento o mala fe" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que ha resaltado que está creciendo por encima de la media europea y "sobre bases robustas y justas".Y ha añadido que "lo único irreal y fantasmagórico es la alternativa económica del PP"."Tan irreal como que no existe, se define no por lo que hace sino por lo que deshace", ha comentado Sánchez, que ha lamentado que el PP se haya dedicado a "derogar", "recortar" y "destruir todo lo logrado estos últimos años a pesar de que funciona".A continuación, Sánchez ha señalado que "no existe una alternativa económica por parte del PP" y en su opinión tampoco "existe quién se hace cargo de esta cuestión"."Nosotros tenemos un plan y ellos no tiene nada, nos tenemos a Nadia y ellos no tienen a nadie", ha concluido.