Podemos recurre a las bases para apoyar o no a Sánchez

No obstante, ha incidido en que Sánchez sigue pensando que primero hay que negociar un programa de gobierno y después se podrá tratar "quiénes van a pilotar ese proyecto" porque es necesario "comprobar el grado de consenso y las discrepancias que puedan surgir" con Unidas Podemos, partido con el que el PSOE tiene serias divergencias en política territorial y respecto de la manera de enfocar la crisis con el independentismo en Cataluña.

Celaá se ha preguntado "en qué lugar del mundo" se ha visto que a la hora de pactar un Gobierno se empiece hablando de los nombres antes que de lo que se piensa hacer. "España necesita ya un gobierno, no para satisfacción de quienes se sientan en él sino para el país y la ciudadanía", ha arrancado su intervención la portavoz.

Ha admitido que la formación morada dará "margen al PSOE para que siga su propia estrategia" y si no hay investidura en julio, esperarán "movimientos del Partido Socialista" porque "nuestra posición no creo que la cambiemos".

En rueda de prensa, Vera ha insistido en que la posición de Podemos no ha cambiado, es "clara y honesta" y ha insistido en que tienen la sensación de que finalmente habrá un "gobierno de coalición" porque es "urgente hacerlo".

Casado carga contra el jefe del Ejecutivo en funciones por no facilitar el desbloqueo

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este viernes contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por no hacer "ningún esfuerzo" desde el 28 de abril para desbloquear la investidura. En este punto, ha recalcado que "la responsabilidad es sólo suya" y no puede culpar al PP por no abstenerse, máxime cuando tras las autonómicas y municipales "ha elegido" a sus socios, Podemos y los independentistas.

Así se ha pronunciado Casado tras asistir en Valladolid a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, y donde ha coincidido con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Además, Casado ha puesto de relieve la contradicción de que Sánchez gobierne con Podemos y partidos nacionalistas en la Diputación de Barcelona, Badalona, Castelldefels o Navarra y a nivel nacional, sin embargo, responsabilice de la no investidura a un partido como el PP que está "en las antípodas" de lo que ellos plantean.

Casado ha dicho que Pedro Sánchez va a tener "difícil" explicar cómo pretende gobernar en solitario con un resultado "tan limitado" de 123 escaños "sin dar cabida a otras formaciones políticas en su gobierno". "Esto no quiere decir que me guste que haya un Gobierno con Podemos, todo lo contrario", ha exclamado.