Fracasa la 'toma' de Madrid del sector primario y el transporte

Lo que iba a ser una tormenta perfecta de agricultores y transportistas marchando por Madrid hasta llegar a Ferraz se quedó en apenas nada, en parte por el gran despliegue policial y en parte porque a la concentración inicial en el estadio Metropolitano apenas acudieron unos cientos de personas.La plataforma 6F del sector primario –que está en el germen de las movilizaciones– y Plataforma Nacional Defensa del Sector del Transporte habían convocado allí a sus seguidores para votar si paraban o ratificaban un paro indefinido (finalmente salió triunfadora la huelga), y la movilización fue un fracaso, al menos en relación con la expectativa creada en los días anteriores, con protestas mucho más intensas que la de ayer.

La ganadera Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F aseguró a los medios que no se trata de “ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos”. Guzmán insistió en que el “ministro de Agricultura tiene que juntarse con el de Transporte y que cuando logren sus reivindicaciones volverán a sus casas”.

El presidente de la plataforma de transporte, Manuel Hernández, acusó por su lado al Gobierno de “abocarles al conflicto por no sentarse a escuchar”.

Por la tarde, la Policía cargó contra los participantes de la concentración, después de que los manifestantes intentaran abandonar las inmediaciones del estadio con la intención de cortar la M-40. Varias personas resultaron heridas.

Tras estos enfrentamientos, en los que la Policía lanzó gases lacrimógenos, los protestantes continúaban en los alrededores del Metropolitano, en el que se ha instalado un cordón policial, aunque planeaban trasladarse hasta la sede del PSOE, en la calle Ferraz.

En Valladolid, alrededor de 600 agricultores y ganaderos, según la Delegación del Gobierno en Castilla y León, se concentraron a las puertas de la Feria de Valladolid, donde se celebra la 38 edición de los Premios Goya, para hacer llegar sus reivindicaciones con pitidos, cencerros y algún petardo, pero sin incidentes reseñables.

Los congregados, que se mezclaron con el público asistente deseoso de ver a actores, actrices y otros invitados destacados del mundo del cine (otras 600 personas), portaron los emblemáticos chalecos amarillos, identificativos del movimiento de agricultores y ganaderos independientes, que lleva movilizándose más de una semana en Castilla y León.La tranquilidad fue la nota dominante en la protesta, una vez que por la mañana quedara descartada una tractorada, que se había anunciado durante los últimos días, y la movilización apostara por una concentración a pie. La protesta no ha sido silenciosa sino que se amenizó con numerosos pitidos y el ruido de cencerros, además de abucheos que intensificaban al paso de los vehículos que llegaban al recinto con los invitados; también se corearon lemas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.