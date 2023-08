El Rey encarga a Feijóo la investidura

Giro sobre el guion previsto. El Rey ha encargado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente al Congreso su candidatura de presidente del Gobierno. Tanto Feijóo como el líder socialista, Pedro Sánchez, habían comunicado a Felipe VI su disposición en la ronda de consultas que se ha celebrado este martes, aunque ninguno de los dos cuenta, al día de hoy, con apoyos suficientes para ello. Sin embargo, en el caso de Feijóo ha sido concluyente que lidera el partido con más escaños y que fue el más votado en las elecciones del 23 de julio.

El candidato del PP tiene 172 síes seguros y el socialista Pedro Sánchez, 152, de ahí que el Rey haya optado por proponer candidato a quien suma más diputados al día de hoy. No obstante, si Feijóo no lograse añadir nuevos votos a los de sus aliados actuales, la investidura no saldría adelante. No habría Gobierno, pero esa sesión pondría en marcha el reloj constitucional para la repetición de las elecciones.

Si en el plazo de dos meses no se lograse elegir a un presidente, se repetirían los comicios. Uno de los aliados del PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN), sostiene que esa es la mejor solución, un escenario que el PSOE rechaza de plano. Si Feijóo no saliese investido, es posible que Felipe VI se lo encargase a Sánchez, ya que también ha mostrado su disposición para ello.

Feijóo ha adelantando en una rueda de prensa en el Congreso que su propuesta de Gobierno se basará en la defensa de la Constitución, "de la nación" y de las decisiones de los tribunales, en referencia a la reclamación de amnistía que han realizado los independentistas. El Gobierno sólo estaría formado por el PP, ya que Vox prefirió prescindir de la coalición para facilitar otros respaldo al líder de los populares.

Pedro Sánchez dio por hecho de que podía contar con los votos de Sumar, PNV y los independentistas, los mismos que respaldaron a Francina Armengol como presidenta del Congreso, pero ni Junts ni ERC han dado el paso definitivo. Entonces fueron 178, dos por encima de la mayoría absoluta. Pero ERC y Junts necesitan más tiempo y, sobre todo, requieren una respuesta del candidato socialista a la petición de amnistía para los procesados por la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. En el PSOE, no obstante, siguen pensando que el socialista tendrá finalmente el respaldo del independentismo en una futura sesión de investidura, que se produciría si falla la de Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo ha dado al Rey tres argumentos para presentarse a la investidura: el PP fue el partido más votado en las elecciones generales, le apoyan otros tres partidos -Vox, Coalición Canaria y UPN- y tiene asegurados 172 síes, a cuatro de la mayoría absoluta, mientras Pedro Sánchez en estos momentos no cuenta con tanto respaldo. En una comparecencia en el Congreso, el líder de los populares ha subrayado que el respaldo con Vox se produce "sin condiciones". Feijóo y Santiago Abascal han hablado después de los últimos desencuentros entre ambos partidos. Abascal trasmitió a Felipe VI que estaba dispuesto a respaldar a Feijóo, con el único condicionante de que el PP no forme parte "ni por acción ni por omisión en el cordón sanitario" que otras formaciones le han puesto a Vox.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y el líder de UPN, Javier Esparza, también adelantaron este lunes al Rey que apoyarían a Feijóo como presidente del Gobierno.

A partir del próximo lunes

La intención del candidato del PP es comenzar a hablar con los grupos políticos el próximo lunes, y sería a partir de entonces cuando se fecharía la sesión de investidura. Su argumento es que los grupos tienen de plazo hasta el viernes para constituirse de modo formal ante el Congreso y que, por tanto, la mejor fecha para comenzar la negociación sería el lunes. Aunque ésta es una decisión que corresponde a la presidenta de la Cámara, Feijóo ha sostenido que un plazo corto le dejaría en desigualdad de oportunidades frente a los días con los que han contado otros candidatos.

Al día de hoy, el candidato popular no tendría votos suficientes para alcanzar una investidura. El PP cuenta con 137 escaños, Vox con 33 y los otros dos partidos aportan uno cada uno, con lo que suman 172 síes. El PSOE, Sumar, PNV y los independentistas llegan a 178, con lo que Feijóo no saldría elegido presidente ni por mayoría absoluta ni por mayoría simple. Para ello, uno de los grupos del bloque del no tendría que abstenerse. Bastaría que lo hiciese el PNV para que fuese suficiente.

La intención de Feijóo es volver a hablar con los nacionalistas vascos como opción preferente, aunque el PNV repite que no formará parte de una investidura donde vayan de la mano de Vox. Rechazan la coincidencia, aunque Vox no forme parte de un hipotético Gobierno del PP. Tampoco se descara que desde el PP se intente tener algún puente con Junts, aunque esa vía parece muy improbable.