La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que se presenta "no sólo para ganar el Congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez", ha asegurado, además de que "tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo".

Sáenz de Santamaría ha elegido Málaga para abrir este sábado la campaña interna para presidir el partido con un primer mitin para los afiliados en el auditorio Eduardo Ocón, un recinto al aire libre en pleno centro de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas, según la organización.

Asimismo, ha añadido que también se presenta "por convicción", ya que, ha dicho, "este partido, que es mi partido, es el de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles", además de que es el partido "que coge a España siempre que la arruinan los socialistas y la coloca a la senda del crecimiento y el bienestar", además de que se presenta con este partido "porque es el de la libertad".