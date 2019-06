Sánchez a Unidas Podemos: "España necesita un Gobierno en julio" porque el país "no se puede parar"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avisado a Unidas Podemos este sábado que España "necesita un Gobierno en el mes de julio" y que cualquier acto de bloqueo en las negociaciones supone un bloqueo al país entero que "no se puede parar".

"No necesita un gobierno en agosto, ni en septiembre ni en octubre, sino en julio, porque tenemos por delante la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, la aprobación de medidas de avance social, de transición ecológica, etc.", ha explicado Sánchez durante su comparecencia ante los medios con motivo de la cumbre del G20 en Osaka (Japón) para después insistir en que "España no se puede parar".

Por eso, el presidente en funciones ha llamado a la responsabilidad de todos los partidos que tienen que "ser conscientes de que no se puede bloquear España" y por tanto, ha recalcado que lo que se debe hacer es "facilitar la gobernabilidad de nuestro país". "Aquellos que bloquean al PSOE, no están bloqueando ni a mi persona ni al partido sino la voluntad mayoritaria expresada por parte del pueblo español", ha añadido.

En este sentido, Sánchez ha ofrecido a Unidas Podemos, "el socio preferente", un "gobierno de cooperación" y ha reiterado que "no hay alternativa" al resultado de la voluntad popular, que es la declaración del PSOE como la fuerza política más votada. "Tenemos que facilitar la gobernabilidad del país", ha manifestado.

Por eso, ha recordado que en los últimos doce meses se han aprobado medidas sociales "gracias a la cooperación" con la formación de Pablo Iglesias, como es "la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional, la recuperación de la universalidad de la sanidad pública o medidas importantes para la clase media trabajadora".

Es por ello, que Sánchez ha considerado que la propuesta del PSOE a Unidas Podemos es "razonable y sensata" puesto que "obedece a una cooperación mayor a la que se ha tenido en estos 12 meses". Por eso, el presidente en funciones ha asegurado que su partido "va a trabajar para que haya un gobierno en julio". RESPONSABILIDAD PARA LA INVESTIDURA

Sánchez también ha destacado que "no tiene intención de especular" en favor de la estabilidad. Por eso, ha insistido en la "responsabilidad no sólo de Unidas Podemos, sino también de PP y Ciudadanos" que hace doce meses "rechazaron la Constitución de un gobierno emanado de una moción de censura reglada en la Constitución". "Y hoy no asumen tampoco un gobierno del PSOE emanado de las urnas y que ha contado con la voluntad mayoritaria del pueblo español", ha puntualizado.

Es por ello, que Sánchez les ha recordado que "no hay alternativa" de gobierno y por tanto, "lo que tienen que hacer, al menos, es facilitar que haya un gobierno en España" que esté liderado por el PSOE que es "quien han querido los españoles porque es la primera fuerza más votada". "La reflexión que traslado es que se necesita volver a la responsabilidad de todos", ha declarado, porque "el veredicto de las urnas es inapelable".

Preguntado si no se plantea la alternativa de buscar acuerdos con Ciudadanos para formar gobierno, Sánchez ha destacado que su intención, respecto a la política de pactos, es la de "gobernar desde la izquierda" y con políticas "progresistas".

Sin embargo, ha asegurado que va a tratar de entenderse con todas las fuerzas políticas "dentro de la Constitución", aunque, ha recalcado, que después de escuchar las declaraciones del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "invitando a los discrepantes a formar un nuevo partido", su reflexión es que "seguro que no es necesario formarlo" sino que lo que se necesita es "volver a la responsabilidad para facilitar la gobernabilidad".