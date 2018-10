Sánchez anuncia un Plan de Empleo en la proclamación de Susana Díaz como candidata

"Susana, estoy y estamos contigo", ha afirmado taxativamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el comienzo de un discurso que ha continuado con la proclamación de la presidenta de la Junta como próxima aspirante del PSOE-A a las elecciones del 2 de diciembre.

El secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo ha acudido este mediodía a Sevilla para participar en el acto del Comité Director del partido que ha respaldado la candidatura de Díaz, a quien le ha ofrecido "un compromiso firme" durante la próxima campaña electoral y a la que ha brindado "un Plan de Empleo especial para Andalucía en los próximos Presupuestos Generales del Estado, porque cuando hay una presidenta socialista en Sevilla y un presidente socialista en Madrid, Andalucía avanza".

Sánchez, quien ha sacado pecho por las políticas sociales llevadas a cabo en Andalucía durante los tiempos de crisis y recortes, ha recalcado el papel del "autogobierno" como garantía de solidaridad y redistribución: "Sois el espejo en el que mirarnos", ha señalado antes de insistir: "Me tienes a mí, a todo el Gobierno y a todo el PSOE para que vuelvas a ganar las elecciones el 2-D".

Críticas al PP y a Cs por "alimentar a la ultraderecha"

El presidente, para quien "las raíces de la socialdemocracia están incardinadas en Andalucía", ha cargado a continuación contra el PP y Ciudadanos (Cs) por haber estado alimentando "a la ultraderecha" con "el abandono de la moderación", el empleo del "insulto", la "falta de ideas" o el "abrazo a la radicalidad".

"Cuando surge la ultraderecha, la derecha española no dice nada", ha lamentado Sánchez, y ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por decir que comparte "los valores esenciales" con la formación que lidera Santiago Abascal.

Tras ello, el jefe del Ejecutivo ha instado al diputado popular a explicar a los españoles "qué valores comparte con la ultraderecha" porque, ha garantizado, el PSOE no se reconoce en "ninguno".

Sánchez ha apuntado que los proyectos políticos a lo largo de la historia "evolucionan o involucionan" y ha señalado que, en su opinión, la derecha española está haciendo lo segundo. Según él, Casado demostró "ignorancia y falta de empatía" al argumentar que la eutanasia es "un debate artificial" que no supone "un problema" para el país.

Iniciativas sociales en el Congreso de los Diputados

Sánchez ha reivindicado los valores socialistas de la "justicia social", abanderado de la socialdemocracia en toda Europa y ha destacado los pasos dados en ese sentido en el Congreso de los Diputados esta semana. Entre otros, ha subrayado el reconocimiento del derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad intelectual, el decreto ley para "paliar la pobreza energética" y eliminar el conocido como "impuesto al sol", y el acuerdo unánime de la Cámara para recuperar la obligatoriedad de la asignatura de Filosofía en Bachillerato.

Ha defendido el presidente del Ejecutivo la política económica del Ejecutivo, consistente en redistribuir la riqueza "cuando la economía crece". En este sentido, Sánchez ha apuntado que eran "urgentes y viables" la subida del salario mínimo interprofesional, la reversión de los recortes en educación o la recuperación de la sanidad universal.

La España y Andalucía de José Rodríguez de la Borbolla

Aunque no ha aludido explícitamente a Cataluña, Sánchez ha querido responder a la defensa "al mismo nivel del PSOE, España y Andalucía" que, durante su discurso inicial, el presidente de la Mesa del Comité Director, José Rodríguez de la Borbolla, ha querido destacar.

En ese sentido, el jefe del Gobierno ha valorado el papel del "socialismo andaluz en la cohesión del socialismo español" y en el parapeto que ha supuesto Andalucía ante la desigualdad.

Sánchez ha rememorado la actitud del PSOE de "apoyo a la Constitución y al Estado desde la oposición" -algo que cree que "otros" no pueden decir- y ha asegurado que hacen lo propio gobernando. "Defender el Estado es defender todos y cada uno de los artículos de la Constitución sin olvidar los que no me gustan", ha concluido.