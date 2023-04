Sánchez desea que "encajen las piezas" entre Sumar y Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó respecto a la relación entre Podemos y la plataforma Sumar que es muy respetuoso con la dinámica interna de los partidos, pero desea que encajen todas las piezas del puzle. En conversación informal con los periodistas que le acompañan en una gira por Chipre, Malta e Italia, Sánchez afirmó que en el acto de Sumar del pasado domingo, en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo oficial su candidatura a las elecciones generales, encajaron muchas de las piezas del puzle, pues más de 10 partidos políticos distintos mostraron su apoyo a Díaz.

"Deseo que encajen todas las piezas del puzle", afirmó a continuación en referencia a Podemos, que no acudió al acto de Sumar y por el momento no ha suscrito un acuerdo con Díaz para incorporarse a su plataforma. Sánchez dejó claro que hace estas afirmaciones desde el máximo respeto a la vida interna de otras fuerzas políticas distintas al PSOE y que no es su estilo.

Por otro lado, fue cuestionado sobre si las discrepancias entre Podemos y Sumar pueden afectar al desempeño del Gobierno en los meses que restan de legislatura, ya que en el Consejo de Ministros conviven Díaz y las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. A este respecto quiso poner en valor la labor de todo el Ejecutivo y en concreto volvió a remarcar el hito que a su juicio tiene haber aprobado la reforma de pensiones con paz social. Para Sánchez, en la reciente moción de censura se vio un Gobierno que gestiona con un proyecto claro frente a una derecha "desnortada".

Por el momento, Podemos y Sumar no han llegado a un entendimiento sobre cómo integrarse, y llegaron a la fecha del pasado domingo, marcada en rojo por Díaz, sin poder resolver sus discrepancias. Mientras, desde el ala socialista del Gobierno han venido insistiendo en la conveniencia de que todas las fuerzas a la izquierda del PSOE se aglutinen bajo una sola candidatura.