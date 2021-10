Sánchez se ve forzado a desmentir a Otegi: no habrá presupuestos por presos

La afirmación de Arnaldo Otegi ante un grupo de militantes de EH-Bildu acerca de que votarían los presupuestos si es para que "salgan los 200 presos" ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desmentir desde el Congreso que estén negociando la liberación de los reclusos etarras.

Era previsible que el décimo aniversario del fin de la violencia de ETA marcase este miércoles la sesión de control al Gobierno, pero la figura del líder abertzale ha irrumpido en la Cámara Baja, tensionando a los grupos parlamentarios.

El debate, en el hemiciclo y en los pasillos, ha girado en torno a las palabras del coordinador de EH Bildu sobre las cuentas, pronunciadas la tarde del lunes en un acto ante militantes, horas después de afirmar en Aiete que el dolor de las víctimas de ETA "nunca debió haberse producido".

El presidente del Gobierno se ha visto obligado a desmentir a Otegi, mientras que la oposición de PP, Vox y Ciudadanos ha arremetido contra el Ejecutivo por apoyarse en la izquierda abertzale y le ha exigido romper su pacto y rechazar sus votos.

"¿Va usted a sacar de la cárcel a doscientos terroristas para que le apoyen los presupuestos? Responda: ¿sí o no?", ha preguntado el líder del PP, Pablo Casado, a Sánchez. "Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo, un no rotundo", ha replicado el presidente del Gobierno.

Pero no ha convencido al PP, que ha recordado que ya negó que pactaría con EH Bildu y tampoco a Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, ha dicho que si "no rompe" con el "portavoz de los etarras" todo lo demás es "palabrería". Santiago Abascal, presidente de Vox, ha asegurado que el Congreso votará los "presupuestos de ETA".

Cuestionados por los periodistas, los ministros de Sánchez han evitado responder a lo dicho por Otegi, con la salvedad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sostenido que en la negociación presupuestaria sólo habla de números, como con el resto de partidos.

Además, en el hemiciclo y ante una pregunta de Jon Iñarritu (EH Bildu), la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha cargado contra los homenajes a etarras, que ha calificado de "humillación" para las víctimas y para los demócratas, en la línea de lo dicho ayer por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que exigió el fin de estos actos y que la izquierda abertzale pidiera perdón.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recalcado además que la Policía y la Guardia Civil siguen trabajando en esclarecer los crímenes de ETA pendientes de resolver.

Fuera de los focos, fuentes del Gobierno reiteran que la política penitenciaria no ha sido ni será parte de la negociación de los presupuestos y agregan que la izquierda abertzale nunca ha llevado esta reivindicación a este diálogo.

"Un mensaje a los suyos"

En el seno del Ejecutivo enmarcan las palabras de Otegi en un mensaje a los suyos, al igual que el PNV, acostumbrado a que el líder abertzale module su mensaje. Para Joan Baldoví (Compromís) lo dicho por Otegi es desafortunado.

En cambio, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha apoyado el acercamiento de presos, que a su juicio supone cumplir con la ley y acabar con un "doble castigo" y ha apuntado que las charlas con la militancia deben mantenerse en la privacidad.

Entre tanto, la bancada de EH Bildu se ha mantenido en silencio. No ha querido hablar el diputado Oskar Matute al ser preguntado por los medios y tampoco Iñarritu.

El aniversario de fin de la violencia etarra ha evidenciado además la lejanía entre los grupos respecto a un hito que, coinciden en este aspecto, es una victoria de la democracia y el estado de derecho.

Visión amarga

Sánchez ha alabado la labor del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien fuese ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y del exlehendakari Patxi López y ha acusado la derecha de dar una "visión amarga de uno de los grandes logros de la democracia española".

Casado en cambio ha sostenido que a "a ETA la derrotaron las fuerzas policiales y el Poder Judicial, no las cesiones de (José Luis Rodríguez Zapatero a Otegi" y el líder de Vox ha reprochado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que como líder de la oposición "también estuviera en el ajo" en favor de las conversaciones para el cese del terrorismo de ETA.

Las diferencias entre los partidos y respecto a la condena de la banda terrorista ha impedido que el Senado apruebe una declaración institucional por el aniversario del fin de ETA, como propuso el PSOE, y el mismo camino seguirá, salvo sorpresas, el texto propuesto por los populares en el Congreso.

En medio de esta tensión, la inminente renovación de los órganos constitucionales pactados entre PSOE y PP -el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos- ha pasado a un segundo plano, aunque ambos partidos mantienen una interlocución fluida.

"Se lo tienen que mirar"

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que, diez años después de la desaparición de ETA, el PP añora a la banda terrorista que tanto "dolor" causó en España y ha recomendado a los populares que se traten esa dolencia. "Psicológicamente se lo tienen que mirar", ha comentado desde la tribuna del Congreso.

Así ha replicado Montero a la diputada del PP Carolina España, quien durante la interpelación sobre política fiscal que le ha dirigido en la sesión de control, ha recriminado al Gobierno que vaya a pactar con Bildu "presos por Presupuestos". "Eso es perder toda la dignidad moral y política si es que le quedaba alguna", ha remachado.

"Psicológicamente se lo tienen que mirar", ha sugerido la ministra, llamando la atención sobre el hecho de que los de Pablo Casado, diez años después de que ETA dejara las armas, sigan "anclados en el pasado" y "estén echando de menos" las situaciones de "mayor dolor" que ha vivido España en la etapa democrática.

"¿Hasta cuándo van a manosear el terrorismo para sus propios intereses electorales, alégrense y dejen de utilizar el dolor de las víctimas y de dar permanentemente altavoces a los que no creen en la reconciliación", ha pedido tras preguntarle: "¿Qué le tiene que decir al señor (José María) Aznar que cuando ETA aún mataba hablaba del Movimiento de Liberación Nacional Vasco?".