Ábalos niega "ninguna relación" con el Gobierno de Canarias ni que intermediara para comprar material sanitario

El ex ministro José Luis Ábalos, en la comisión del Parlamento de Canarias por la compra de mascarillas.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha dicho este lunes que no tuvo "ninguna relación" con el Gobierno de Canarias, ni en el plano político, ni administrativo, para intermediar con la compra de material sanitario. "No tengo nada que ver", ha indicado en una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia en la que ha señalado que tampoco sabe "como y a través de quien" llegó Soluciones de Gestión -empresa implicada en el caso Koldo- a las islas, una sociedad que facturó hasta 12 millones de euros.

Ábalos ha apuntado que no se va a encontrar "ninguna constancia" de un papel de intermediación entre la empresa y el Ejecutivo regional y subrayado que "en ningún momento" mantuvo conversaciones de ese tipo. "No estaba para ocuparme de contrataciones de otras administraciones", no estaba para contratitos", ha agregado. "Nunca hablé ni antes ni durante ni después con ningún miembro del Gobierno canario", ha señalado.

El ex ministro, que se planteó acogerse a su derecho a no declarar por estar investigado por el Supremo, finalmente sí respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios porque no se siente "concernido" por el 'caso mascarillas', los contratos suscritos con Soluciones de Gestión o de pruebas PCR a través de una empresa de laboratorios.

Ha destacado que Soluciones de Gestión acreditó su solvencia en la adquisición de equipamientos sanitarios en plena pandemia, algo que no podían certificar los proveedores habituales, e incluso la sociedad asumía el riesgo y adelantaba el dinero, y que se enteró a posteriori de que hubio alguna deficiencia con alguna partida de material en Canarias.

Además, ha resaltado que su ministerio, a través de la subsecretaría, tenía un protocolo por el que los proveedores solo podían retirar el dinero de una cuenta "bloqueada" una vez el material era entregado correctamente.

En esa línea ha recordado que durante la pandemia recibía algún correo electrónico "de gente voluntariosa" y muy "aventurero" pero no ofrecían ninguna garantía y se decidió que las compras se hicieran a través de Puertos del Estado porque disponía de crédito y un modelo de contratación "más flexible".

"Puedo entender que todos buscábamos un contacto y una garantía y si ha cumplido --en referencia a Soluciones de Gestión-- puede ser una referencia", ha señalado, al tiempo que ha defendido la gestión de su ministerio, comprando mascarillas a 2,50 euros cuando otras instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, gastaron más de seis euros.

Incluso, ha ironizado con que "aún haciéndolo bien" se encuentra investigado por el Tribunal Supremo. "Mire donde estoy, todo viene de ahí, de una denuncia porque no se respetaron determinados trámites", ha comentado.

"Me preocupé mucho por Canarias"

El ex ministro sí ha reconocido que habló "mucho" con el Gobierno de Canarias porque había "mucho pánico" debido a que el archipiélago tuvo el primer caso de Covid-19 y el turismo estaba paralizado por las restricciones a la movilidad. "Me preocupé mucho por Canarias, trabajé mucho por Canarias", ha destacado.

Ha indicado que "no hay rastro de nada" de que cobrara comisiones --"las cosas no se pueden esconder"-- y ha afeado al diputado del PP, Fernando Enseñat, de "acusaciones" sobre su presunta dirección de una trama para vender material sanitario que implicaba a su ministerio, empresas públicas y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. "No tiene evidencias", le ha espetado.

Ábalos ha reducido a Koldo García a un papel de "asesor" de su ministerio, principalmente relacionado con sus desplazamientos, pero lo ha minusvalorado como "mano derecha", y ha insistido en que no sabe "nada" de los mensajes de 'whatsapp' que vinculan a Koldo con el comisionista Víctor de Aldama y el expresidente canario, Ángel Víctor Torres.

Sobre Aldama sólo ha dicho que era un asesor externo de Air Europa y que tenía "relación de tiempo" con Koldo García, al tiempo de que se quejó de que vive una etapa "excepcional" de su vida con un "torrente de emociones y sensaciones" tras una larga carrera política que le ha llevado desde la clandestinidad a un ministerio. "Lo que vivo es muy especial", ha destacado.

Ábalos ha abandonado el Parlamento sin hacer declaraciones a los medios de comunicación tras una intervención de casi dos horas en la que ha reconocido que por su interés procesal, "cualquier abogado" le hubiera recomendado no declarar, pero ha preferido hacerlo porque las comisiones de investigación no son "tribunales paralelos" sino órganos para dirimir "responsabilidades políticas".