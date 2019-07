Los apoyos a la independencia catalana bajan por primera vez

Independencia sí o independencia no, ese es el debate que continúa en la sociedad catalana. Un 48,3% de los catalanes rechaza que Cataluña se convierta en un Estado Independiente, mientras que un 44% la apoya. Un 5,5% no lo sabe y un 2,1% no contesta.

Según la encuesta realizada por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) se convierte en la primera, desde que comenzó a publicarse en junio de 2017, en señalar hay más catalanes en contra de la independencia o que a favor. Además se han invertido las posiciones respecto al último barómetro de marzo de 2019: entonces el 48,4% apoyaba la independencia y el 44,1% la rechazaba.

Según el CEO, entre el 25 de junio y el 17 de julio, antes del debate de la investidura de Pedro Sánchez. Una muestra de 1.500 personas y un margen de error de 2,53 ha presentado este viernes el director del CEO, Jordi Argelaguet.