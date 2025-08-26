Arranca un nuevo curso político con un otoño tenso marcado por los Presupuestos y la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en su visita al incendio de Jarilla, en Cáceres.

La polémica por la gestión de los incendios que arrasan España este agosto anticipa un intenso arranque del curso político, con un otoño de vértigo que estará marcado por las incógnitas de los Presupuestos y sobre la propia viabilidad de la legislatura, ante la amenaza que supone la agenda judicial que afecta al Ejecutivo y los equilibrios a los que se ve obligado el Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

La segunda parte de la legislatura dará hoy el pistoletazo de salida con actividad en el Congreso y el Senado y con la celebración de un Consejo de Ministros donde se aprobarán ayudas para las zonas afectadas por los fuegos, la creación de la comisión interministerial que definirá el pacto contra los efectos del cambio climático y el controvertido decreto para el reparto de los menores inmigrantes de Canarias.

Este reinicio llega, además, después de que la crispación y la polarización sigan marcando el clima político pese a las vacaciones. El anterior curso político se cerró con el Gobierno asediado por las causas judiciales que afectan al entorno personal y político del presidente, Pedro Sánchez, y se retoma en niveles similares de confrontación tras la decisión del juez Peinado de citar como imputada a la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, y en especial por la bronca política desatada a raíz de la gestión de los incendios forestales en Galicia, Extremadura y Castilla y León.

Sobre este asunto, hoy mismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, abrirá la ronda de comparecencias de urgencia en el Senado, promovida por la mayoría absoluta en la Cámara Alta del PP, para confrontar la actuación de las distintas administraciones en la tragedia. A la titular de Defensa, le seguirán a lo largo de la semana los ministros Aagesen, Marlaska y Planas.

Además, la Diputación Permanente del Congreso tiene previsto hoy debatir y votar la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la nueva imputación de su esposa, y que los socialistas confían en esquivar con el apoyo de sus socios de legislatura, ya que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente en el órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones.

Esta petición de comparecencia encabeza una batería de solicitudes para que dos vicepresidentas y otros seis ministros rindan cuentas en el Congreso antes de la semana próxima sobre la quita de deuda, la gestión de los incendios, la emergencia migratoria, el apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el caos ferroviario o el contrato de Interior con Huawei.

Los Presupuestos, negociación clave

Mientras, el Gobierno ha aprovechado agosto para tratar de recomponer los puentes con sus socios parlamentarios con la vista puesta en la negociación de los Presupuestos para 2026, pese a que poco hace prever que puedan salir adelante. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció para las primeros Consejos de Ministros del próximo mes la aprobación de la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, pactada con ERC.

Será éste el principal desafío que enfrentará el Ejecutivo en el nuevo curso político, reunir el apoyo de los grupos parlamentarios para dejar atrás los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras la imposibilidad de hacerlo en 2024 y 2025.

Un objetivo que no se visualiza fácil. El PP desconfía del anuncio de Sánchez, dado que, según argumenta, todavía no ha iniciado los trámites necesarios para elaborar las nuevas cuentas, como convocar la Comisión de Política Fiscal y Financiera.

Por eso, la pasada semana presentó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a iniciar a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios que deben culminar con la presentación de los presupuestos del próximo año, empezando por aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Podemos, por su parte, ya dio la legislatura por “muerta” y dejó claro que la intención de enviar a trámite los Presupuestos son una “excusa” para convocar elecciones en caso de que estos sean rechazados, en opinión de su portavoz, Pablo Fernández.

Otros socios de investidura también levantaron alertas respecto al proyecto de nuevas cuentas, especialmente Junts, cuyo presidente Carles Puigdemont avisó de que en otoño ocurrirán cosas “nunca vistas hasta ahora” en relación a su apoyo a Sánchez.

Mientras, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, condicionó su respaldo a los Presupuestos a que Montero, de la que duda por su condición de candidata socialista en Andalucía, desencalle la financiación singular para Cataluña.

Todo, no obstante, está también a expensas de los arreones que la agenda judicial de las causas de corrupción que acechan al entorno del presidente del Gobierno.

Ante este panorama, nadie descarta que Sánchez opte por introducir cambios en el Gobierno y precipite una crisis de gobierno, aunque el presidente la descartó en su despacho veraniego con el rey Felipe en Palma de Mallorca.