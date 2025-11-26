La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan en el marco de la investigación sobre los abonos en metálico del partido al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

El magistrado, que investiga estos pagos en una pieza separada de la parte del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional, ha adoptado esta decisión en una providencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía indica que la documentación aportada por el PSOE hasta ahora “no es esclarecedora”, ya que “se indica que con cierta periodicidad los fondos en metálico contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria”.

El juez Ismael Moreno da diez días al partido que "facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente".

La Fiscalía, en el informe donde solicitaba esta diligencia, consideraba que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El fiscal también solicitaba otras diligencias como pedir a la UCO un informe sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan "mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos" relativos a presuntos pagos en efectivo. El juez indica que resolverá en una resolución aparte.