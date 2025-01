Ayuso lleva al Constitucional la declaración de lugar de memoria democrática la sede de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá ante el Tribunal Constitucional y "en todos los frentes posibles" el intento del Gobierno central de utilizar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, al querer convertir este edificio en Lugar de Memoria. "El guerracivilismo no vencerá", ha indicado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ayuso ha reprochado que el Ejecutivo se escude en la Ley de Memoria Democrática, una norma que ha sido "pactada para dinamitar la Transición".

Por ello, ha informado de que el Gobierno autonómico recurrirá el intento de convertir este edificio en Lugar de Memoria en "todos los frentes posibles" en el marco de sus competencias. "Por favor, que (Pedro) Sánchez no dimita, que no lo haga pronto, porque tenemos mucha tarea en este sentido y nos va a ir muy bien", ha indicado.

En concreto, tal y como ha desgranado posteriormente el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el siguiente paso es llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias".

En su intervención, la presidenta ha vuelta a defender la historia de la Real Casa de Correos, que considera "que no se puede reducir a la significación concreta que el Gobierno pretende darle dentro de su estrategia de reanimar el Franquismo".

"Si el Gobierno insiste en reducir el edificio a un pasado tenebroso, también puede recordar que antes del Franquismo aquí se ubicó el Ministerio de Gobernación durante el gobierno del Frente Popular, responsable de la represión ejercida a través de las checas al comienzo de la Guerra Civil, responsable de los asesinatos de miles de personas por el hecho de ir a misa o votar a las derechas", ha trasladado.

Así, ha subrayado que no habría mármol "para tanta checa y tanta placa". "Y fue un socialista, este honrado, Joaquín Leguina, quien se encargó de traer aquí la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"La amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán. No nos quitarán la alegría, la unidad, las ganas de vivir juntos y libres. Otros lo han intentado, pero aquí sigue lo mejor de España, intacto", ha expresado.

Contra la 'Ley Begoña'

Asimismo, Ayuso ha alertado del riesgo que supone la proposición de ley del PSOE para reformar la acusación popular y ha asegurado de que un día "no habrá institución a la que recurrir", después de asegurar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, va "contra los jueces".

La presidenta ha defendido el Estado de Derecho, que está siendo "atropellado diariamente por todos los ministros", empezando por Bolaños, que "en lugar de defender al Poder Judicial y a los jueces", se dedica a "atacarlos".

"Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no dé tiempo a analizar todos los escándalos que suceden", ha avisado.

Así, ha destacado también que el Gobierno quiere que el mundo de la cultura "se vaya rezagando y callando" para que los que no piensan como ellos sean "perseguidos, cuestionados y dilapidados".

"Cuando nos quedamos dar cuenta, un buen día, todos aquellos que han cometido graves delitos, ya sean en Cataluña, por los ERE de Andalucía o en el País Vasco, con temas relacionados con el terrorismo, estén en la calle, todos los jueces que hayan osado hacer su trabajo van a ser los perseguidos, todos los periodistas que han osado a denunciarlo serán puestos fuera de la carrera periodística y así suma y sigue", ha defendido Díaz Ayuso.

Por último, se ha referido también a la investigación contra su pareja, Alberto González Amador, al asegurar que debe ser "la única inspección que hay en España". "Todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios", ha indicado.