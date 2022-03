El 66% califica a Vox de extrema derecha, y el 55%, de extrema izquierda a Podemos

Un 65,7% de los encuestados por DYM opina que Vox es un partido de extrema derecha. También hay una mayoría que califica a Unidas Podemos de extrema izquierda, aunque el porcentaje es algo menor: el 55,5%.

La pregunta que realiza DYM refleja, no obstante, una tremenda polarización, de tal modo que los votantes de derecha, incluidos los del PP, no piensan de modo mayoritario que Vox se de extrema derecha. Nueva de cada 10 electores del partido de Santiago Abascal no lo consideran así, mientras que la opinión entre los votantes del PP está más matizada.

Cuando DYM pregunta si Unidas Podemos es de extrema izquierda, se sucede la misma polarización. No obstante, para una mayoría del 55,5% sí sería una formación extrema. Son los votantes de Vox los que, con mayor fuerza, creen que Unidas Podemos es de extrema izquierda.