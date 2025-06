Cerdán, a Koldo: "A mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil"

El hasta el jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, informó al ex asesor ministerial Koldo García en diciembre de 2023 de que había recibido un chivatazo: "A mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil".

Así consta en uno de los audios, analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la elaboración del informe de 490 páginas que llevó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a ordenar entradas y registros en casa del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y varias empresas presuntamente vinculadas en adjudicaciones irregulares.

Se trata de una conversación que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023, en la que solo participan García y Cerdán. Al inicio de la grabación, se escucha a Koldo reprochar a Santos que lleva "un año" detrás de él, a lo que el ex número tres de los socialistas responde: "Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar".

La UCO detuvo a Koldo García en febrero de 2024, en el marco de una serie de entradas y registros en las que se dio a conocer la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia.

En la grabación, consta que Koldo le dijo a Cerdán que llegó a hablar con un agente de la Guardia Civil. Según relató, un día se bajó del coche y le dijo a uno: "No tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de llaves y ya está".

El ex asesor también le manifestó a Cerdán que se sentó con un coronel del Instituto Armado y le indicó que si necesitaba que explicara algo, él se lo explicaba "absolutamente todo": "O sea, la hipoteca, de dónde he sacado todo, tal cual, ¿sabes?".

"Sabéis cuál es mi vida (ininteligible), o sea, yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale? No voy a permitir que me estén siguiendo", comentó que le dijo al coronel.

Al hilo, Koldo aseguró que "no sólo" le estaban "investigando" a él. "También estaban investigando a Salvador Illa, a Luis Palomino, al secretario de Salvador, a José, al hijo de José, o sea, había 28 personas implicadas en la investigación", añadió. Y luego espetó: "Que me hagan todos los informes que ellos quieran".

"Yo hice absolutamente todo lo que me han pedido"

El ex asesor ministerial continuó diciendo que, incluso, "se llegó al presidente", sin aclarar si se refería a Pedro Sánchez. "Se llegó porque yo quise que se llegara. Lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses escondido en una puta esquina", recalcó.

En ese punto, Koldo sacó pecho de sus labores para el partido. "Yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él -en alusión al presidente- me pidió unas cosas a través de José (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema, sé, yo sé que también, tú me felicitaste a mí y me dices, me dijiste, dice bueno mira, no vale para hacer recados, pero no vale para estar de asesor de un ministro", añadió.

Asimismo, insistió en que había "ayudado" a varias personas. "A mí me han venido (...) que he ayudado, (..), Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (...) yo te prefiero a ti, ¿o no?", le preguntó a Cerdán, apuntándole que estos "venían a pedir a José" --supuestamente Ábalos-- los citados recados con la expresión "ha dicho el presi...".

Koldo siguió presumiendo de su trabajo: "Lo he hecho tan bien que sólo pido mi parte, pero me tenéis que dar algo. Os quedan cuatro años para poder hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas de muchas formas". Y el secretario de Organización del PSOE le contestó: "Sí, sí, sí, tú sabes más que yo, ¡eh!".

El ex asesor de Transportes explicó que no quería que le dieran "8.000 euros al mes". "Pero dadme 2.000 euros, para que yo pueda abrir un contrato a cuatro años y después a tomar por culo. Y yo cojo, me busco la vida (ininteligible), me quedan 184.000 euros de hipoteca. Sólo quiero pagar la hipoteca, mi hija, sabes, ya tiene la casa, ¿vale? A su nombre la puse, a su madre y a su abuela", agregó.

"El presidente dijo que yo era un corrupto"

En esa charla con Cerdán, Koldo también le explicó que mandó un "recado con un par de personas" al presidente, aunque no precisó nombre. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José Luis y sin que dijeran nada ¿Qué es lo que hice? (...) Yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí. (...) Me dijeron que en el Parlamento Europeo estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto", apuntó.

Esta es una de las conversaciones que grabó Koldo García entre 2019 y 2023 y que los agentes de la UCO hallaron en el móvil del exasesor. Los agentes recogen estas grabaciones en el informe en el que sitúan a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.

Según la Guardia Civil, el protagonismo de Cerdán varió: menguando primero, para "gestionar pagos" a Ábalos y Koldo -sólo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros-; para finalmente volver a ascender.

El Supremo ya tiene por personado a Cerdán y el magistrado le ha preguntado si, efectivamente, dejará el acta de diputado y si lo hará antes del próximo 25 de junio, cuando está citado a declarar voluntariamente.