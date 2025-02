Un consejero de Ayuso, a una diputada de Más Madrid: "No me pongas morritos que me descentro"

"No me pongas morritos, que me descentro". Así se ha dirigido este jueves el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, a una diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, en la Asamblea madrileña, lo que ha provocado indignación en la bancada de la izquierda.

Ante estas palabras, la diputada ha pedido al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, intervenir porque, a su juicio, Rodrigo ha vulnerado su "decoro y dignidad" con una "expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este parlamento autonómico", ha dicho desde su escaño.

"Ya está bien que las instituciones se sigan usando para atacar a la dignidad de las mujeres. Ese tipo de cosas no se puede decir en el 2025. Retírelo, por favor", ha solicitado Escalante.

Ante estas palabras, Rodrigo ha asegurado: "No creo que haya sido así; si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas".

Sin embargo, la diputada de Más Madrid ha vuelto a pedir la palabra, pero Ossorio ha considerado que ya le había pedido "disculpas", ante los gritos de "no" de la bancada de la izquierda.

Fuentes de Más Madrid han asegurado que estas declaraciones demuestran un "nuevo caso de machismo" del PP de Isabel Diaz Ayuso al que se añade su "mordaza" al no permitir a Escalante "defenderse en la segunda ocasión que ha pedido la palabra".

"Creemos que el consejero no se arrepiente de su comentario machista tal y como se ha podido ver cuando le ha dicho a Escalante "si se ha sentido ofendida, disculpas" sin reconocer la gravedad del comentario", ha agregado desde Más Madrid.