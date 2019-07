Iglesias avisa: Podemos no aceptará ser un "mero decorado"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a Pedro Sánchez de que su grupo no puede aceptar ser un "mero decorado" en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el sí de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista.

"Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar", ha exigido Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso al PSOE, a quien ha pedido "respeto" y ha avisado de que los ciudadanos no les perdonarían un adelanto electoral.

Unidas Podemos negocia con el PSOE la formación de un gobierno de coalición desde que el viernes Pablo Iglesias anunció que estaba dispuesto a dar un paso al lado y no ser ministro si a cambio los socialistas cedían competencias proporcionales a los votos obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril.

El líder de Unidas Podemos ha asegurado que los españoles no entenderían que "un exceso de autoconfianza y de arrogancia" hiciera perder la oportunidad de tener en España un gobierno de izquierdas.

Las demandas de Unidas Podemos

"Le voy a ser muy claro, sin florituras", ha asegurado el líder de Podemos, que ha dicho que quiere una coalición con el PSOE para que "de una vez haya justicia fiscal", para aproximar España a la Unión Europea, para limitar la precariedad, que haya salarios dignos y para que por fin haya una transición ecológica.

También ha apostado Pablo Iglesias por que ese gobierno de coalición asegure la bajada de la factura de la luz, intervenga el mercado del alquiler o construya escuelas públicas gratuitas para los niños entre los 0 y los 3 años o que haya una ley de igualdad LGTBI.

"Necesitamos competencias y responsabilidades de Gobierno", ha pedido Pablo Iglesias, que ha recordado que hace un año favoreció que fuese presidente en la moción de censura y le apoyó "a cambio de nada" pero ha defendido su legitimidad para tratar de construir un gobierno más estable.

Pedir la abstención a PP y Cs

"El problema cuando pide la abstención al PP y a Cs es que hay mucha gente que piensa que no desea un Gobierno de izquierdas, sino ser presidente a toda costa, y no le importa de dónde vienen las abstenciones", ha reprochado Pablo Iglesias, que considera que los socialistas solo han planteado "excusas" para no alcanzar un acuerdo.

Tras señalar que una de esas excusas fue su posición sobre Cataluña, ha reprochado al jefe del Ejecutivo en funciones que en su discurso haya hablado de la situación en Venezuela y no del conflicto en esa comunidad autónoma.

Iglesias ironiza y pide a Sánchez que no reclame también la abstención de Vox

Iglesias ha pedido, con ironía, a Sánchez que no reclame también la abstención de Vox. El líder de Unidas Podemos ha recordado que "desde el minuto uno" planteó a los socialistas pactar un gobierno de coalición de izquierdas a los que ellos, ha reprochado, han respondido desde entonces "con excusas".

Iglesias ha reprochado además al presidente del Gobierno en funciones que, en lugar de negociar, haya propuesto una reforma del artículo 99 de la Constitución Española que permita que una fuerza política pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con el resto de partidos. "Si los ciudadanos votan a diferentes fuerzas políticas lo que están diciendo es que no quieren gobiernos de partido único", ha dicho Iglesias.

Sánchez asegura a Iglesias que no pretende pactar con PP ni con Cs

En su réplica, el candidato a la investidura ha asegurado al líder de Podemos que con su exigencia de abstención al PP y Ciudadanos no está pactando con ninguno de estos partidos. "Para nada significa eso", ha replicado Sánchez a Iglesias y los demás portavoces de Unidas Podemos que han intervenido en el debate.

Ha insistido en que solo les está instando a que asuman su responsabilidad y no dejen al país sin alternativa. Sánchez, además, ha recalcado que si no sale adelante su investidura no será responsabilidad de uno u otro grupo sino "de los 350 diputados del Congreso".

España, ha subrayado, "no se merece" volver a las urnas tras dos procesos electorales seguidos, las generales primero y las municipales, autonómicas y europeas después, que contaron todas ellas con el PSOE como el partido más votado.