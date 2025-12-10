Detenidos Vicente Fernández y Leire Díez por contrataciones irregulares en la SEPI

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández en la misma operación en la que también ha sido arretada la ex militante socialista Leire Díez. Ambos están siendo investigados por presuntas irregularidades en la SEPI.

Tal como había publicado este medio, Fernández le prestó un piso en Madrid a Díez para que celebrase las reuniones donde ella trataba de averiguar detalles de casos judiciales que afectaban a cargos socialistas. Una vez que Fernández dejó la SEPI, fue contratado por Servinabar, la empresa, presuntamente, participada por Santos Cerdán.

La investigación por la que ambos ha sido detenidos la lleva el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, es distinta a la que el número 9 de la misma instancia realiza por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho.

Vicente Fernández fue absuelto la semana pasada del caso Aznalcóllar, que se enjuició en Sevilla y acabó con una absolución de todos los acusados. Fernández había sido secretario general de Industria cuando se adjuidcó la concesión de esta mina. Tambuén fue interventor general, antes de que la ministra María Jesús Montero le nombrase presidente de la SEPI. Dimitió de este cargo por el caso Aznalcóllar, instruido en un principio por la juez Mercedes Alaya.