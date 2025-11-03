La Policía insiste en el DNI digital: te explicamos paso a paso cómo identificarte desde el móvil

Desde abril de 2025, los ciudadanos españoles pueden llevar su Documento Nacional de Identidad en el móvil gracias a la aplicación oficial MiDNI. La Policía Nacional ha publicado recientemente un vídeo informativo para recordar a la población esta herramienta digital y explicar cómo funciona, sus usos y sus limitaciones.

MiDNI permite identificarse de forma oficial dentro de España sin necesidad de portar el DNI físico. Esto significa que puede utilizarse para gestiones cotidianas, como alojarse en un hotel, alquilar un vehículo, firmar escrituras ante notario, acceder a conciertos o teatros, comprar billetes de transporte nacional, recoger medicamentos en farmacias o incluso ejercer el derecho al voto. Todos estos usos son posibles porque la app tiene la misma validez legal que el DNI físico dentro del territorio nacional.

Sin embargo, la Policía Nacional recuerda que MiDNI no sustituye al pasaporte ni permite identificarse fuera de España. La aplicación solo puede utilizarse dentro del país y no sirve para cruzar fronteras ni realizar trámites en otros estados.

El DNI digital se implantó en dos fases. Desde el 2 de abril de 2025, se puede usar en el móvil para identificación presencial, pero aún no habilita la autenticación telemática. Durante el primer año, entidades públicas y privadas deben preparar sus sistemas para que la app funcione correctamente. Tras este periodo, MiDNI permitirá también gestiones por Internet, como la firma electrónica y otros trámites digitales.

Activación de MiDNI

Para activar MiDNI, es necesario cumplir algunos requisitos previos: disponer de un DNI físico en vigor, tener los certificados electrónicos activos y un teléfono móvil compatible con la app, preferiblemente con tecnología NFC. Esto permite acercar el DNI al dispositivo para registrar el documento de manera segura. También se puede usar un lector de tarjetas si se realiza la activación desde un ordenador.

El proceso de activación se realiza en dos pasos principales: registro y descarga de la app.

Registro: se asocia el DNI a un único número de teléfono. Esto puede hacerse:

Telemáticamente a través de midni.gob.es con lector de tarjetas y las claves del DNI electrónico. El usuario recibe un código SMS para validar su número.

a través de midni.gob.es con lector de tarjetas y las claves del DNI electrónico. El usuario recibe un código SMS para validar su número. Presencialmente en cualquier unidad de documentación de la Policía Nacional o en los Puntos de Actualización de Documentación (PAD). También es posible realizarlo durante la renovación del DNI físico.

Descarga y activación de la app: disponible en Google Play y App Store, la aplicación solicita datos de activación como el número de DNI y el número de soporte del documento. Luego se debe crear una contraseña segura o usar mecanismos biométricos como huella digital o reconocimiento facial. Finalmente, se confirma la activación con un código SMS y la app queda lista para usarse.

Una vez dentro, el usuario puede decidir qué información mostrar según la situación, con tres niveles disponibles:

DNI Edad: muestra la mayoría de edad y la foto.

muestra la mayoría de edad y la foto. DNI Simple: incluye nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, validez y foto.

incluye nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, validez y foto. DNI Completo: comparte todos los datos del documento.

La información se muestra mediante un código QR de validez temporal, que garantiza que los datos son auténticos y no pueden ser copiados ni almacenados por terceros. Esto asegura la privacidad del usuario y evita fraudes en caso de pérdida o robo del móvil.

Cada aplicación solo puede asociarse a un teléfono. Si el usuario cambia de dispositivo, deberá repetir el proceso de registro para vincular nuevamente el DNI digital. Además, los certificados electrónicos del DNI deben estar actualizados, y la validez del DNI digital coincide con la del documento físico, por lo que es necesario reactivarlo tras cada renovación del carnet.

Más cómodo y más a mano

El principal objetivo de MiDNI es facilitar la vida cotidiana, reduciendo la dependencia del documento físico y ofreciendo una identificación legal, segura y sencilla desde el móvil. La Policía Nacional refuerza así la digitalización de los servicios públicos y asegura que la identidad electrónica se maneje con los más altos estándares de protección de datos y verificación biométrica.

Con MiDNI, el DNI entra en una nueva era digital, donde la identificación presencial dentro de España es más cómoda y segura que nunca. Aunque el pasaporte sigue siendo necesario para viajar al extranjero, la app permite a los ciudadanos llevar su identidad siempre consigo, simplificando gestiones diarias y recordando la importancia de la modernización del DNI electrónico.