Consigue dos entradas para el concierto de Álex Ortiz

El próximo 21 de noviembre en el Palacio de Congresos (Fibes), Álex Ortiz celebra sus 25 años en la música con un concierto muy especial. La Voz de Tu Infancia, un homenaje a su tierra, Andalucía, y a todas las generaciones que han crecido escuchando su voz.

Será un acontecimiento único donde se unirán música, cultura y tradiciones andaluzas, recorriendo los sonidos y emociones que forman parte de la identidad de nuestra tierra. Desde las sevillanas y saetas que marcaron sus inicios hasta sus grandes éxitos actuales, el público vivirá un viaje emocional por las raíces y el alma de Andalucía.

Desde Diario de Sevilla sorteamos 4 entradas dobles entre nuestros lectores para disfrutar de este espectáculo. Participa antes del 17 de noviembre rellenando con tus datos el formulario que encontrarás abajo.

En el escenario, Álex Ortiz estará acompañado por grandes artistas invitados que representan lo mejor de nuestra música, también apuesta por voces jóvenes y vanguardista sin perder la esencia de lo andaluz como invitados, además de reconocidos artistas carnavaleros y una parada muy especial en el Rocío, donde no faltará la emoción ni la devoción que caracterizan su trayectoria.

Se contactará con los ganadores por correo electrónico, y la entrega de las entradas se hará de manera presencial en la sede de Diario de Sevilla.

¡Mucha suerte!