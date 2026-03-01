EEUU envía dos destructores con base en Rota al Mediterráneo para defender a Israel

EEUU ha enviado al mediterráneo oriental a dos de sus destructores antimisiles desplegados en la Base Naval de Rota para proteger a Israel de posibles represalias por parte de Irán tras el inicio de la operación Furia Épica, lanzada por ambos países contra el régimen iraní para descabezar su Gobierno así como su capacidad nuclear.

Según avanza este domingo 1 de marzo el diario El País, los buques antimisiles USS Roosevelt y el USS Bulkeley, con 300 tripulantes a bordo cada uno, ya se encuentran en el mar Mediterráneo como parte del contigente militar desplegado por el Gobierno de Donald Trump para la defensa, principalmente, de Israel.

Hace casi dos años, en abril de 2024, el USS Arleigh Burke, otro de los destructores desplegados en Rota, ya participó en una operación de apoyo a Israel para derribar misiles balísticos iraníes.

El Gobierno de Washington informó entonces que "el 13 de abril y la mañana del 14 de abril, las fuerzas del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), apoyadas por destructores del Comando Europeo de EE. UU., atacaron y destruyeron con éxito más de 80 vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional (OWA UAV) y al menos seis misiles balísticos destinados a atacar a Israel desde Irán y Yemen".

Escudo antimisiles de la OTAN en Rota

El USS Roosevelt y el USS Bulkeley son dos de los cuatro buques que la US Navy norteamericana tiene desplegados como parte del escudo antimisiles que la OTAN habilitó en la base militar gaditana.

El USS Bulkeley, que está en servicio desde 2001, llegó en 2022 a Rota desde la Estación Naval de Norfolk (Virginia, Estados Unidos). Cuenta con una tripulación de 329 militares, en concreto, 32 oficiales, 27 suboficiales y 270 marineros.

Los cuatro destructores estadounidenses que se encuentran establecidos en la Base Naval de Rota son los buques USS Arleigh Burke, USS Roosevelt, USS Paul Ignatius -que tomó el relevo del USS Ross en junio- y el propio USS Bulkeley.

El destructor USS Roosevelt, en la Base Naval de Rota

La presencia de los cuatro destructores de la US Navy en la Base Naval de Rota se autorizó en 2012, en el marco del Convenio sobre la Cooperación para la Defensa suscrito por España y Estados Unidos el 1 de diciembre de 1988. La llegada de estos buques ha permitido incrementar y mejorar la interoperabilidad con las unidades de la Armada mediante la participación continuada en adiestramientos individuales y conjuntos.

¿Qué es el el escudo antimisiles y el sistema AEGIS?

El escudo antimisiles, auspiciado por EEUU y la OTAN, es un sistema de defensa para interceptar misiles enemigos antes de que lleguen a su destino y está formado por distintos componentes y se empezó a implantar en Europa en 2010. El componente naval estaría la Base en Rota -se completa con otros radares en países como Rumanía y Turquía-. No es que las instalaciones gaditanas tengan un escudo antimisiles, sino que es puerto base de los destructores de EEUU que llevan el sistema capaz de poder detectarlo y derribarlos.