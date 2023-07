Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sorprende a todos con esta chapa en su solapa

El 23 de julio de 2023 promete ser una de las jornadas electorales más agitadas de los últimos años, en un panorama en el que, de entrada, las principales formaciones políticas se presentan en dos bloques marcados: PSOE-Sumar y PP-Vox.

Pero la convulsión de la escena política no deja atrás los momentos anecdóticos. Muchos fueron los usuarios de Twitter que se percataron, en pleno cierre de campaña del PSOE, de un detalle muy particular. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, se presentaba en el acto ataviada con un vestido rojo adornado con un detalle que no pasó desapercibido.

La mujer del candidato socialista llevaba en su solapa una chapa en la que podría leerse "Perro Sanxe", la forma en la que, despectivamente, se han venido refiriendo al actual presidente del Gobierno algunos sectores de la oposición.

"Que fantasía es esta de la chapa de Perra Sanxe, que también lleva Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Hacer de una debilidad, un éxito", decía Diana Rubio, experta en protocolo en su cuenta de Twitter.

Que fantasía es esta de la chapa de Perra Sanxe, que también lleva Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Hacer de una debilidad, un éxito. #compol #imagen #PerroSanxe pic.twitter.com/Wo57OprA9X — Diana Rubio (@driecel) July 23, 2023

El tuit con la imagen de Begoña Gómez ha corrido como la pólvora por las redes sociales, que han vertido todo tipo de opiniones y comentarios al respecto.

Pero esta no ha sido la primera vez que desde el propio PSOE hacen suyo el lema. Ya el propio Pedro Sánchez, tirando de doble sentido, compartió recientemente una foto suya junto a sus perros felicitando el Día mundial del perro.