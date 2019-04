Díaz insta al mundo rural a acudir a las urnas porque “la derecha viene sin freno”

La secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha instado a los vecinos del Alto Guadalquivir a ir a votar el próximo 28 de abril porque “la derecha viene sin freno” y en las urnas “está el futuro de nuestros pueblos”. Díaz ha protagonizado en Montoro un acto con varios cientos de militantes en el que se han presentado las candidaturas de nueve municipios de la comarca, entre ellas la que vuelve a liderar la montoreña Ana María Romero.

“No se puede relajar nadie”, ha insistido Díaz. Y ha pedido sacar tiempo el domingo electoral y evitar excusas como “si me tengo que ir de comuniones, tengo un compromiso o he pasado un pequeño disgustillo con el alcalde de turno”. “Que nadie se relaje, porque cuando la izquierda se relaja la derecha vuelve a gobernar”, ha dicho en referencia a lo ocurrido en las últimas autonómicas, cuando una coalición del PP y Cs, con el apoyo de Vox, la desalojaron de San Telmo. “Tenemos que votar porque en nuestro voto está el futuro de nuestros pueblos”, ha insistido.

“El gobierno trifachito de Andalucía es el laboratorio de lo que quieren hacer en el resto de España”, ha advertido la líder de los socialistas andaluces, que ha puesto como ejemplo la lucha por la memoria histórica y democrática en la comunidad que ha acusado al nuevo cogobierno de querer frenar. “Pero no nos van a intimidar ni a amedrentar”, ha advertido.

El mitin de Susana Díaz ha tenido lugar mientras el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, reunía a varios miles de personas en Córdoba capital en el acto más multitudinario transcurrido hasta el momento en la precampaña en la provincia. Díaz ha advertido sobre esta situación, ya que –ha dicho– “esta derecha ha aprendido, porque tiene la misma insolidaridad, pero menos miedo y menos escrúpulos”. “Hace 40 años no se atrevían a cuestionar, por ejemplo, el estado de las autonomías, y ahora sí”, ha reiterado.

Un reconocimiento a los primeros concejales democráticos

El encuentro en Montoro ha incluido un reconocimiento a los primeros concejales de la etapa democrática. “Cuando llegaron hace 40 años no había nada. Había que asfaltar calles, meter saneamiento... y no existía manual de instrucciones”, ha dicho Díaz. En aquella primera transición, “había más miedo que dinero, muchas menos herramientas de las que hoy se tienen. No tuvo que ser fácil y el frío recorría el cuerpo cuando se tenían que adoptar decisiones”, ha dicho la líder regional del PSOE. Pero ha agradecido que “ahí estaba la entrega, el sacrificio y el sentirse socialista por los cuatro costados”. Díaz también ha tenido unas palabras emocionadas hacia la exministra Carmen Chacón cuando se cumplen dos años de su fallecimiento.