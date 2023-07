"Dudar de Correos como hace Feijóo es trumpismo"

María Jesús Montero es ministra de Hacienda, y ahora se presenta a las elecciones generales como número uno del PSOE por Sevilla al Congreso. Montero es, además, vicesecretaria general del PSDOE.

-Hay un votante progresista que duda si votar al PSOE a hacerlo por el PP para fortalecerle frente a Vox. ¿Por qué hay que votar al PSOE?

-Si uno aspira a vivir en una España moderna, en una España de derechos debe votar al PSOE. Si aspira a vivir en una España que tenga un crecimiento económico para que puedan vivir nuestros jóvenes, para que nuestros mayores tengan una buena vida, de cuidados, además, de sus pensiones, debe hacerlo. Todos aquellos que, aunque hayan votado clásicamente al PP, incluso aunque discrepen con algunas cuestiones de Pedro Sánchez, deben pensar qué España quieren para sus hijos, qué España quieren para el futuro: si quieren regresar a una España antigua en la que se niega todo lo que nos ha permitido avanzar, incluido los derechos de las mujeres, o si quieren que nuestros hijos y nuestras hijas vivan en la España de la tolerancia, de la diversidad, en definitiva, de la pluralidad.

-El PP ha gobernado España en varias ocasiones, y tampoco se han producido retrocesos.

-Es lo que siempre decimos desde el PSOE: lo que nosotros aprobamos, con la oposición del PP, se termina convirtiendo a medio plazo en una política incuestionable. Es verdad que el PP viene diciendo estos días cosas muy curiosas sobre la reforma laboral y la ley de pensiones. Si el PP, de cara a la campaña y en una posición de postureo, dice que está de acuerdo con la reforma laboral y que, incluso, votaron a favor de la reforma de las pensiones, ¿por qué se opuso a ello? ¿Porqué nos obligó a buscar apoyos en otros grupos de la Cámara? ¿A qué juega al PP?

-A estas alturas de la campaña electoral, ¿el PSOE confía en una victoria de las izquierdas o cree que puede bloquear a las derechas?

-Rotundamente, sí, salimos a ganar. Tenga en cuenta que el PSOE estuvo a tres puntos del PP en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Eso se tradujo en una pérdida de poder institucional muy importante, perdimos comunidades autónomas que para nosotros han sido muy importantes como Extremadura, Valencia, Baleares o Canarias, pero ha sido más lo perdido en forma de poder que lo que nos separaba en puntos. Somos un partido transformador, que sale a ganar para proteger la vida de la gente, salimos a ganar, no contemplamos otra opción.

-¿Y no piensan en una situación en la que el PSOE pueda bloquear un posible Gobierno liderado por el PP?

-No, el bloqueo lo vivió el Partido Socialista en el año 2019, cuando hubo que repetir las elecciones generales. Si algo queda claro en la historia del PSOE es que ha trabajado siempre por España. Salimos a ganar, vamos a ganar y creemos que este país va a vivir en los próximos años una profunda transformación, que ya ha comenzado, y que nos debe llevar, entre otras líneas, al pleno empleo.

-Usted acompañó a Pedro Sánchez en el cara a cara con Feijóo en Atresmedia, estuvo con él en la sala adjunta al plató. ¿Qué le ocurrió al presidente en este debate?

-Él lo ha explicado, se rebela contra las mentiras que Feijóo es capaz de decir sin que se le mueva un pelo, una ceja. Me preocupan muchos los políticos que ponen la misma cara cuando dicen la verdad que cuando mienten. El PP no se alegra de lo bueno de España, esto molesta. Esto no ha sido sólo obra del Gobierno, ha sido salir de una pandemia, conseguir la vacunación, enfrentarse a una guerra a las puertas de Europa y conseguir tener la factura de la luz o la inflación más baja de la Unión Europea. Ha sido una tarea de todos, y el PP lo niega.

-¿Pero qué le ocurrió? ¿No sabía cómo es Feijóo, que es un político conocido, con 16 años de gobiernos en la Xunta?

-En estos días hemos visto la mentira de una forma muy manifiesta. Las mentiras hacen perder mucho tiempo en un debate, porque hay que gastar tiempo en desmentir, pero a la verdad debes contar la verdad, se pierde el doble de tiempo. Pero creo que Pedro Sánchez está haciendo una magnífica campaña, él asumido una gran responsabilidad cuando la misma noche de las municipales comunica su deseo de adelantar las elecciones para que los ciudadanos se pronuncien. Yo espero que esas mentiras no calen.

-Cuentan que usted le gritaba al televisor.

-Eso es falso, ni sé de dónde ha salido, supongo de quienes acompañaban al otro. Yo soy una persona apasionada, me conocéis, pero no soy de gritarle el televisor, tampoco me parece mal que otra gente lo haga. No sé de dónde salen estas cosas ni que interés puede tener en ello.

-Usted es la más pasional del Consejo de Ministros.

-Me expreso de una manera pasional y lo vivo todo con mucha intensidad. Tengo ya una madurez política que puedo ver las situaciones con más perspectivas. También mi propia formación médica me permite ver las cosas con mayor realismo.

-Feijóo ha vertido sombra sobre el voto por correo.

-Me evoca a Trump, es una expresión clara de que la derecha de nuestro país es indistinguible de la ultraderecha porque está adoptando los dictados de las políticas trumpistas. Es cuestionar los resultados de unas elecciones, cuestionar la democracia, cuestionar el funcionamiento de las instituciones. Ya en las pasadas elecciones vertieron sospechas sobre la empresa que procesa los datos, y ahora que puede haber voto por correo que no llegue. Sin pruebas, sin evidencias... algo ha reculado.

-Me puede citar una acción del Gobierno, solo una, de la que se sienta especialmente satisfecha.

-Los Presupuestos Generales del Estado, probablemente el último. La ley de Presupuestos es un ejercicio de artesanía. Hay que conseguir acuerdos entre más de diez grupos políticos donde cada uno aspira a tener lo mejor para su territorio, en infraestructuras, en políticas sociales. Tiene mucho mérito que un Gobierno de coalición lo acuerde en su interior y, después, con muchos grupos, es extraordinariamente delicado, pero muy instructivo.

-El entorno del rey emérito sostiene que éste volverá a España si gobierna Feijóo.

-Fuentes cercanas a la Casa Real, y no sé si al propio rey emérito, lo han desmentido. Me quedo sin palabras sobre este tipo de información. ¿A quién beneficia esto o a quién piensan que esto puede beneficiar? Hay que dejar fuera de las campañas electorales al rey emérito y a la Casa Real.

-Sevilla es una de las pocas provincias donde el PSOE ganó las elecciones municipales. ¿Ocurrirá lo mismo ahora?

-Sí. Sevilla ganamos bien las elecciones municipales, aunque se vio enturbiado porque no ganamos en la capital, para nosotros ha sido una pérdida dolorosa porque la gestión de los gobiernos socialistas ha sido extraordinario. Y Antonio Muñoz era un magnífico alcalde y un magnífico candidato, y lo sigue siendo, creo que volveremos a repetir un magnífico resultado.

-El PP subirá en Andalucía.

-Tenga en cuenta que en las elecciones generales de 2019, el PP sacó unos resultados anómalos, en cuatro provincias andaluzas fue superado por Vox. Eso no se va a volver a repetir, la derecha repartió el voto, también entre Ciudadanos, y mejorará el voto de 2019, pero el PSOE es la fuerza política preferida por los ciudadanos y por las mujeres en la provincia de Sevilla.

-Se atreve a hacer una predicción para el 23 de julio.

-No, no se atreven ni siquiera los encuestadores, pero veo buen ambiente, hay mucha gente que se acerca y te da ánimos, en estas elecciones es muy importante el microactivismo, que es compartir videos, transmitir opiniones, entrevistas... veo mucha gente implicada en ello.