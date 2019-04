Fran Hervías (Gerona, 1983) asegura que no tendrá dificultades para compatibilizar su cargo como secretario de organización de Ciudadanos a nivel nacional con la tarea de defender Granada, "su tierra", porque siempre lo ha hecho. Con un discurso centrado en las potencialidades de la provincia con mucho margen de mejora de Norte a Sur, pasando por Alhambra y Sierra Nevada, el candidato naranja considera que "Granada es la gran olvidada" y las que más "promesas incumplidas" ha sufrido por parte del PP y del PSOE.

–Ha sido muy comentado el desembarco de políticos que no son de Granada en las candidaturas. Aunque usted tiene orígenes granadinos, ¿siente que los aparatos provinciales están perdiendo peso respecto a las directrices autonómicas y nacionales?

–A mí me da miedo volar, no te digo tirarme en paracaídas... Realmente yo tengo sangre granadina, soy 100% granadino. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis tíos, mis primos... toda mi familia es de Quéntar. Lo que pasa es que yo no puedo elegir dónde nacer. Mi padre es guardia civil, salió de la Academia de Úbeda y lo destinaron a Gerona a servir a España. Soy uno de esos hijos de Andalucía nacidos en otros rincones de España, si no lo hubieran destinado hubiera nacido en Granada. Teniendo a toda mi familia de Granada desde mis tatarabuelos, si me hacen una muestra de sangre sale la Alhambra, Sierra Nevada, la Costa Tropical...

–¿Es importante que el candidato sea de la circunscripción en la que se presenta o se le da demasiada relevancia?

–Creo que se le está dando demasiada importancia. Lo importante es que los candidatos, todos, nazcan donde hayan nacido defiendas los intereses de la provincia y que crean en la provincia donde se presentan. Imagínate yo que venía desde pequeño a ver a mis abuelos, a mis tíos, a jugar con mis primos y me acuerdo de que tenías que venir en coche por la carretera que sólo había en aquella época. autopista hasta Valencia y desde Valencia hasta Granada tenías que venir por secundarias que eran lamentables. Después hubo un impulso de un plan de infraestructuras nacional y se construyó la A-92. Pero es que estamos en 2019 y no puedes venir en AVE a Granada. La eterna promesa de una infraestructura que está acabada y por intereses políticos no se inaugura.

–¿Qué ha cambiado en Granada desde que venía hace 30 años por las carreteras secundarias hasta hoy?

–Evidentemente se han hecho cosas bien. Pero a día de hoy Granada no está abierta a Europa. No le ha interesado ni al PP ni al PSOE que Granada esté abierta a Europa y en los primeros puestos del ranking a nivel español, que es lo que considero que se merece. Sólo hace falta dar una vuelta por la provincia. Tenemos la Alhambra que, aunque digan que no es una maravilla, para mí es la primera maravilla del mundo y tenemos un potencial cultural y turístico y un emblema como la Alhambra para darnos a conocer en el mundo, pero no le sacamos ese fruto y ese rédito que se merece. Tenemos Sierra Nevada, la primera estación que abre en España y la última que cierra, y parece que funciona por inercia, no hay una innovación. No abrimos Sierra Nevada a un turismo de más calidad y más abierto a un turismo más rural, más ecológico. Va por inercia.

–¿Y el resto de la provincia?

–Pues tenemos la Costa Tropical, la única con un clima específico tropical de toda España y que tampoco sabemos potenciarla como una zona turística de calidad para que tenga un impulso económico de cara al futuro. No lo estamos haciendo. Además, en Rules se podrían crear hasta 15.000 empleos, que los regantes puedan disfrutar de ese agua y tampoco se utiliza para dar un impulso económico a la Costa Tropical. Pero es que nos vamos al interior, a sitios como Baza, Guadix, Huéscar o la Puebla y no se quiere impulsar una línea 400 para dotar de una línea de industrialización, empleo, riqueza y más inversiones a esta zona.

–En su caso, tiene una gran responsabilidad dentro de Ciudadanos a nivel nacional. ¿Es compatible conjugar esa tarea interna con la defender los intereses concretos de una provincia como Granada?

–No es difícil porque yo siempre he estado defendiendo Granada. No es algo nuevo. Con Luis Salvador en el Congreso hemos tenido largas reuniones para proponer y beneficiar a la provincia y ahí están los hechos con todas las propuestas. Es que Granada es mi tierra.

–Ahora tienen una fecha crucial este 28-A, pero en un mes hay mucho en juego con las municipales. ¿Ve a Ciudadanos entrando al Ayuntamiento de Granada?

–Creo que Ciudadanos se toma muy en serio Granada. Que su secretario general en la provincia y una de sus personas más visibles a nivel nacional sea candidato a la capital lo demuestra. Ahí están los datos que dicen que puede liderar un gobierno en la ciudad de Granada y vamos a trabajar para que eso sea así. Hemos visto en los últimos años cómo la Policía entraba al Ayuntamiento, e imputados por un lado y por otro. Granada no puede ser noticia por esos casos, a mí me avergüenza. Realmente, los granadinos no nos merecemos eso. Vamos a trabajar para que haya un gobierno limpio, sin ataduras, sin mochilas, que pueda mirar a los ojos de los granadinos y vuelva a ser esa ciudad resplandeciente que, por los intereses de unos y de otros, la han ido dejando de lado.