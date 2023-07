El PP recurre a Aznar en Murcia para atraerse el voto de Vox

El PP ha convertido la Región de Murcia, donde Vox bloquea el Gobierno de Fernando López Miras, en el ejemplo de lo que podría deparar el 23-J si el voto no se concentra en Alberto Núñez Feijóo, y así lo han advertido el candidato del PP y el expresidente José María Aznar, referente también del electorado de Santiago Abascal.

Ambos acudieron a Murcia, haciendo frente a la alerta roja por los 44 grados previstos, para respaldar a López Miras y pedir, todos a una, el voto útil, lo que hicieron desde un recinto cerrado, el auditorio Víctor Villegas, donde el aire acondicionado se quedó corto para aliviar las altas temperaturas.

“Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta, la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer, no es momento de poner palos en las ruedas, le ha dicho Aznar a Vox. Y a sus votantes les ha llamado a dejar “los palos en casa” y a “que vengan a la mayoría sólida, fuerte” del PP. Sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal, Aznar afirmó que un “estadista que cuando deja el gobierno espera que le agradezcan lo que ha hecho no es un estadista” y que de igual forma “un dirigente político que no es capaz de valorar el momento histórico en el que vive, no es un dirigente político”.

El candidato pide a los carteros un esfuerzo para asegurar que llega el voto por correo

“El partido sanchista, Sumar, el conjunto de todos los que se han cabreado con Podemos, los que mandan: Bildu, ERC o los de Puigdemont, y los que quieren que gobierne el PP pero no dejan que gobierne el PP, todos facilitan que Sánchez se pueda quedar en el Gobierno después de perder”, advirtió por su parte Feijóo.

El candidato del PP defendió además un PP de mayorías frente a las “pinzas y chantajes de la minoría”: “Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean (...) y si el sanchismo y Vox quieren seguir bloqueando la Región de Murcia lo pagarán en las urnas el 23 de julio”.

“Murcia no es un laboratorio, pero sí es un espejo de lo que puede pasar en España, si Vox es capaz de bloquear a un Gobierno mayoritario y sin alternativa en Murcia votando con la izquierda puede hacerlo también en España”, advirtió por su parte el mayor damnificado por el bloqueo, Fernando López Miras.

Petición a los carteros

En el mismo mitin, Feijóo pidió a los carteros trabajar “al máximo”, “mañana, tarde y noche”, para repartir el voto por correo dentro del plazo y se ha comprometido a pagarle las horas extras si es presidente.

“Y por eso le pido a esos carteros con independencia de sus jefes que repartan todo el voto antes de que acabe el plazo. Si no le pagan las horas extra, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas a todos los carteros de España por cumplir con su deber”, ha dicho Feijóo en un mitin en el que ha llamado al PP no dar las elecciones pro seguras.

Correos replicó en un comunicado que abonará a sus trabajadores todos los conceptos retributivos relacionados con las elecciones generales del próximo 23 de julio en su nómina correspondiente.