La noche electoral del 28 de abril de 2019 va ser muy difícil de olvidar por el PP de Córdoba, donde el ambiente era poco más o menos que el de un funeral político. “No ha sido el resultado que esperábamos; este resultado no nos satisface”, ha insistido el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, a los periodistas tras conocer que en Córdoba han perdido casi la mitad de los votos conseguidos en los pasados comicios generales de 2016. Molina ha coincidido con el ya diputado electo del PP por Córdoba, Andrés Lorite, en que “ya lo avisamos, avisamos que el fraccionamiento del voto del centro derecha iba a hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno”. “Ha sido una campaña extraña y ya dijimos que la Semana Santa la distorsionaba mucho”, ha recalcado el presidente provincial del PP.

Molina, no obstante, ha defendido que el PP sigue siendo “la segunda fuerza política en la provincia de Córdoba, por lo que somos claramente esa alternativa al socialismo, ese partido de gobierno que siempre ha sido el PP;y no vamos a dejar de trabajar, porque tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones municipales en las que tenemos muchas expectativas, porque si extrapolamos los resultados obtenidos esta noche se podrán dar esos gobiernos alternativos al socialismo en el Ayuntamiento de la ciudad y en otros muchos municipios ”, ha destacado.

Mientras la intervención de Lorite ha sonado a mitin de cara a las próximas municipales. “Llevamos varios meses, desde la precampaña electoral y desde la campaña advirtiendo de que el fraccionamiento del centro derecha español podría propiciar un gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez; hoy nos reafirmamos en aquello que advertimos en vista de los resultados. Lo hemos advertido una y mil veces que quien quisiera un gobierno frente a los que quieren dinamitar España, frente a los que no hacen nada bueno por la economía española y frente a los que no asumen los retos futuros que tiene nuestra patria tenían una única opción, que era el PP”, ha defendido el ya congresista del PP por Córdoba. Lorite ha insistido en que “asumimos” unos resultados que “no son buenos para la provincia de Córdoba”.

Y ha hecho borrón y cuenta nueva recordando que el próximo 26 de mayo “tenemos elecciones municipales y creo que los cordobeses hemos aprendido la lección y tenemos que aunar el voto en el PP para desactivar a la izquierda en el Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, en muchos ayuntamientos de la provincia y en la Diputación”.