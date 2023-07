Sánchez y Feijóo valoran el debate el día después de su cara a cara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado satisfecho del resultado del cara a cara con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunciando que su oponente empleó una "montaña de mentiras" e hizo un uso "descarnado" del terrorismo de ETA.

En declaraciones a la llegada de la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, Sánchez ha afirmado que el debate sirvió para aclarar "muchas cosas" y ha quedado "meridianamente claro" que el PSOE tiene un proyecto de futuro frente a un Feijóo que carece de él.

El líder del Ejecutivo ha indicado que ofreció propuestas y un balance de los últimos cuatro años del gobierno de coalición, poniendo como ejemplo sus intervenciones sobre pensiones, mercado laboral o derechos de mujeres y el colectivo LGTBI.

Igualmente, ha defendido que plantó cara a las "falsedades" de Feijóo y ha señalado que durante el debate quedo demostrada la "inquietante táctica" del PP de "abrazarse a Santiago Abascal y a Vox".

La visión de Feijóo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado a Sánchez que se despejara la agenda "cuatro días" para preparar el cara a cara. Dicho esto, ha apelado al voto útil al PP en las generales del 23 de julio para evitar el "bloqueo" y el "no es no" del presidente del Gobierno.

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto en Ciudad Real ante unos mil militantes y afiliados en el que ha echado en cara al presidente del Gobierno que haya tenido "cuatro días sin agenda" para preparar el debate y se ha preguntado "para qué se encerró medio Gobierno" y sus "asesores" en el Palacio de la Moncloa. "¿Para qué señor Sánchez? La respuesta está ahí: para nada".

El líder del PP, que ha afirmado que él llevó al debate "las ganas" de explicar su proyecto a los españoles y "decir la verdad", ha afeado a Sánchez y el PSOE que ahora lo "fíen todo a un supuesto miedo". "Ahora dicen que hay que temblar por el túnel del tiempo", ha exclamado, en alusión a las referencias a Vox. A su entender, "el auténtico miedo que tienen es a las urnas".

Feijóo ha recalcado que "los que nos dividieron" y "ahora no pueden ganar" lo "fían" todo en las elecciones "a la carambola de que las urnas permitan bloquear otra vez el país", como "aquel 'no es no'" que Sánchez ya esgrimió tras las elecciones de 2016 con Mariano Rajoy.

Por eso, el presidente de los populares ha apelado al voto útil al PP para impedir ese "bloqueo".