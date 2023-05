Una cascada de promesas lo inunda todo antes del inicio de la campaña este viernes

Cuca Gamarra pide el fin del sanchismo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defendió ayer en Barbastro (Huesca), donde asistió a la presentación de los candidatos de su formación, que son las elecciones para "pasar página al sanchismo" y no es el momento de que "el PSOE y Pedro Sánchez cojan oxígeno mientras nos asfixiamos todos". "Quedan 21 días para que el PP gane las elecciones", afirmó la dirigente popular, en un momento en el que ha asegurado que se va "a ver cómo muchos candidatos se alejan de él y cuestionan la política que han estado apoyando". En su opinión, no se va a poder borrar en el tiempo que falta hasta llegar a las urnas "lo que se ha hecho" con el apoyo "con los votos del PSOE de Aragón a la ley del solo sí es sí, a la rebaja de penas a los corruptos o que ERC y Bildu "sean decisivos en la gobernabilidad" del Estado, y todo ello ha provocado que la provincia de Huesca haya tenido que renunciar a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Según Gamarra, se va a ver cómo se intentan apartar los barones socialistas, incluido el aragonés Javier Lambán, que "han apoyado esas políticas que hacen que estemos en esta situación". "No hay que dar oxígeno al partido socialista con el voto porque si coge oxígeno será más difícil acabar con el sanchismo", indicó. Gamarra recordó que están dispuestos a apoyar el pacto de rentas y, para ello, "el Gobierno se tiene que mojar" y el PP plantea propuestas necesarias para pelear contra la inflación, como deflactar el IRPF para las rentas bajas y bajar el IVA para carne, pescado y conservas porque "el partido socialista está haciendo dejación de funciones" y "el principal beneficiado de la inflación es el Gobierno de España". Además, calificó de "ejercicio de cinismo" el que el Gobierno haya defendido la modificación del Código Penal para rebajar la corrupción porque, según la popular, "se ha salido del marco europeo y los beneficiados son los corruptos a los que les ha rebajado la pena". Para Gamarra el balance de estos años de Gobierno es de "mentiras, incumplimiento e ineficacia", años en los que solo ha pensado en "cómo mantenerse en el Gobierno y no en cómo los españoles pueden llegar a fin de mes".