¿Cuándo son las elecciones europeas 2024 y cómo se puede votar?

El Parlamento Europeo se renueva cada cinco años y este 2024 es año de elecciones y en España tendrán lugar el domingo 9 de junio. En el resto de países de la Unión Europea los ciudadanos deberán acudir a votar a sus representantes entre los días 6 y 9 de junio de este 2024. Un total de de 370 millones de ciudadanos europeos están llamados a las urnas para elegir mediante voto a sus representantes como diputados al Parlamento Europeo.

La forma en que se eligen a estos representantes es mediante el sufragio universal directo ya que es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo. El compromiso de los ciudadanos es elegir a los 720 diputados que se reunirán en Bruselas para debatir los temas principales que atañen a la Unión Europea. Son un total de 61 los diputados españoles que representan a los intereses de esta nación en el Parlamento Europeo, son cinco personas más que las que fueron seleccionadas en las elecciones de 2019.

¿Qué ciudadanos pueden votar y cómo deben hacerlo?

Todos los que pueden acudir a votar a los eurodiputados españoles para que los representen en el Parlamento Europeo el próximo 9 de junio son aquellas que hayan cumplido los 18 años antes del día de la votación. Deben poseer la nacionalidad española, estar residiendo en España o en el extranjero. Los ciudadanos de otros países de la Unión Europea que residen en España también pueden ejercer su derecho al voto en estas elecciones.

Los españoles o ciudadanos de la UE que residen en España tienen varias opciones para emitir su voto. Pueden hacerlo en persona en la mesa electoral correspondiente según el censo electoral, basado en su lugar de empadronamiento. También pueden votar por correo, para lo cual deben seguir un proceso específico dependiendo de si residen de manera permanente o temporal en el extranjero.

Los ciudadanos españoles que residen en el extranjero tienen procedimientos particulares para votar en las elecciones europeas. Aquellos que residen permanentemente en el extranjero deben estar inscritos en el registro consular y pueden votar por correo o en urna en el consulado correspondiente. Por otro lado, los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero deben inscribirse como no residentes en el consulado correspondiente y solicitar la documentación para votar desde el extranjero en un plazo específico antes de las elecciones.

Para poder votar, además de cumplir con los requisitos anteriores, se necesita acudir al centro de votación con un documento de identificación original en el que aparezca una foto (no fotocopia), como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir. También se puede presentar la aplicación miDGT y la tarjeta de residencia (en el caso de ciudadanos de la UE que la posean).

En España, no es posible delegar el voto en otra persona para que vote en su nombre. En caso de no poder votar el día de las elecciones, se puede tramitar el voto por correo. La única excepción que contempla la ley es por enfermedad. Si por razones de salud documentadas, alguien no puede solicitar el voto por correo en persona, puede otorgar un "poder electoral" ante notario para que otra persona recoja toda la documentación del voto por correo y lo gestione en su nombre. Estos poderes electorales son gratuitos y se formalizan ante notario.