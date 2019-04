El PSOE podría gobernar pero aliándose con Ciudadanos o recurriendo a Unidas Podemos y los independentistas; en el bloque de derechas, PP, Cs y Vox no alcanzarían los 176 escaños necesarios para llegar a la mayoría absoluta. Ésta es la fotografía que arrojan los resultados de las Elecciones Generales del 28-A: la victoria de Pedro Sánchez (aunque no suficiente para gobernar en solitario) y una derrota severa para el PP (que pierde la mitad de escaños). Voz irrumpe con fuerza pero no con el tsunami temido; quedó en marejada...

Más de 36,8 millones de ciudadanos, casi 400.000 más que en las generales de 2016, estaban llamados a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes Generales: 208 senadores y 350 diputados. De ellos, más de 6,5 millones residen en Andalucía, una de las comunidades que tiene un papel más determinante en las opciones de gobierno tanto por la elección de 62 diputados y 24 senadores como por el tono de una campaña marcada por la irrupción de Vox y el escenario del tripartito de derechas que podría extenderse a Madrid.

La histórica jornada del 28-A, minuto a minuto

24:30 Pedro Sánchez: "Tenderé la mano a todos los partidos". Ferraz se ha convertido en la sede de la gran fiesta de la democracia del 28-A. "Hemos hecho que pase". Recurriendo al lema final de la campaña de los socialistas, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección ha remarcado el valor de la victoria que todas las encuestas y sondeos habían vaticinado para el PSOE. Una victoria clara que le permitirá gobernar los próximos cuatro años aunque con dificultades para hacer "en solitario" como se había propuesto durante la campaña. Sobre la política de pactos, ha asegurado que tenderá la mano "a todos los partidos" pero la propia militancia ha gritado una y otra vez que "con Rivera no". Como era previsible tras la decisión de Cs de fijar un "cordón sanitario" a los socialistas, el camino más factible se presenta con Unidas Podemos y los nacionalistas. Practicable pero igualmente difícil.

24:05 Rivera: "Más pronto que tarde gobernaré": el presidente de Ciudadanos ha advertido a Pedro Sánchez que la formación naranja estará "vigilante" desde la oposición y se ha mostrado convencido de que, "más pronto que tarde", gobernará. Así se ha pronunciado Rivera tras salir a la puerta de la sede nacional de Cs, en Madrid, para dirigirse a cientos de afiliados que le esperaban ondeando banderas del partido y coreando "¡presidente!".

24:00 Pablo Casado admite que el resultado ha sido "muy malo": a las 12 de la noche, Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez han coincidido en su comparecencia antes los medios. El líder del PP ha tenido que asumir la peor papeleta, asumir los pésimos resultados de la jornada electoral para, a continuación, comprometerse a trabajar desde ya, con "la máxima ilusión y responsabilidad", para "recuperar apoyo" ante las próximas elecciones de mayo.

23:40 Santiago Abascal: "Esto es solo el principio. Vox ha venido para quedarse". Uno de los primeros candidatos en dar la cara tras el designio de las urnas ha sido el líder de Vox y lo ha hecho con un mensaje contundente: los 24 diputados en el Congreso es "solo el principio". Porque Vox ha "venido para quedarse". "Os dijimos que empezábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho", ha enfatizado ante cientos de afiliados y simpatizantes en Madrid.

23:30 Pablo Iglesias propone a Pedro Sánchez un Gobierno de coalición de izquierdas: el líder de Podemos ya ha hablado por teléfono con el presidente Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria en las generales y para ofrecerle "un Gobierno de coalición de izquierdas". Así lo ha avanzado a los medios en su comparecencia tras el recuento de votos. En su opinión, los resultados dejan claro que el peso parlamentario del bloque progresista "supera al peso del bloque de las tres derechas, del trío de Colón".

23:20 ¿Y el futuro de Susana Díaz? El relato estaba ya avanzado: el PSOE andaluz tenía que quitarse la "espinita" de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Viendo los resultados, con el repunte de participación, consolidación de hegemonía y recuperación del liderazgo a costa del PP, podría interpretarse que sí... Pero es una lectura simple. Ahora tocará analizar hasta qué punto la victoria es gracias al PSOE-A y qué parte corresponde a Madrid. Y hay otra cuestión que ya sobrevuela: ¿qué hubiera ocurrido si Susana Díaz no hubiera adelantado las elecciones y las hubiera hecho coincidir con las nacionales como quería Ferraz?

23:15 En el horizonte, las municipales: por mucho que los expertos de la demoscopia adviertan de los riesgos de extrapolar los resultados, todos los partidos eran conscientes de que la mejor encuesta para las municipales del 26 de mayo eran las elecciones generales. Y los resultados son demoledores: el batacazo del PP puede traducirse dentro de un mes en la pérdida de algunos de sus feudos de poder y en la imposibilidad de alcanzar pactos para arrebatar la alcaldía a las fuerzas de izquierdas. El cabeza de cartel tendrá un peso muy importante, pero será imposible afrontar la cita sin tener presente la nueva correlación de fuerzas que se ha producido en el Congreso de los Diputados.

23:10 Reuniones para celebrar resultados, alumbrar pactos... y digerir: tan intensa como la jornada electoral del 28 de abril será la del día siguiente. En unos casos para celebrar resultados y empezar a fijar una posible hoja de ruta de pactos y otros para digerir la derrota. El PP, por ejemplo, ya ha comunicado que reunirá a su comité de dirección este lunes, con su líder, Pablo Casado, y sus más estrechos colaboradores (perder casi la mitad de los 137 diputados de 2016 lo merece...)

23:00 ¿Acertaron esta vez las encuestas? Sí en el caso del PSOE y no con la correlación de fuerzas entre las tres derechas. Ningún sondeo de los publicados en las últimas semanas vislumbraron la magnitud de la derrota del PP, que ha tenido el peor resultado de su historia, ni el avance de Ciudadanos, que ha pasado a ser tercera fuerza política, por delante de Unidas Podemos. Desde que se convocaron las elecciones a mediados de febrero, se han publicado una treintena de encuestas: con unanimidad a la hora de proclamar la victoria de Pedro Sánchez pero prácticamente ninguna vaticinó la debacle del PP.

22:40 Vox, tercera fuerza en Almería: El PSOE ha ganado las elecciones en la provincia de Almería después de quince años de hegemonía del PP. La victoria de los socialistas confirman el fin de ciclo de los populares, que se han dejado nada menos que 20 puntos. Vox ha irrumpido con fuerza en el mapa político provincial como tercera formación política adelantando a Ciudadanos que también crece, pero no lo suficiente para verse superada por el partido de Santiago Abascal. Socialistas y populares se igualan a dos escaños, pese a la considerable diferencia en votos (casi 25.000) y los otros dos sillones serán para Vox y Ciudadanos. La confluencia de Unidas Podemos se vuelve a quedar fuera de la representación.

22:35 Vuelco electoral en Algeciras: el PSOE vuelve a ocupar el primer puesto que había perdido en 2016, impulsado por una mayor participación (67,08%, nueve puntos más alta) que ha hecho ganar terreno a los socialistas hasta hacerse con el 28,68% de los votos con el escrutinio al 90%. El reverso ha sido el batacazo del PP, una debacle mayor incluso que la sufrida hace cinco meses en las andaluzas. Los populares pierden la friolera de 21 puntos de apoyo. La clave de esa caída está en el impactante ascenso de Vox y el crecimiento de Ciudadanos. Por contra, Unidos Podemos sigue su tendencia de caída, perdiendo cuatro puntos de apoyo hasta quedar con el 12,34%.

22:20 Sevilla se mantiene como granero del PSOE: El PSOE y el PP se distancian en la provincia de Sevilla, siguiendo la tendencia nacional. A falta del escrutinio final, los socialistas habrían ganado un escaño, colocándose como la fuerza más votada en el que sigue siendo el granero de votos del PSOE, mientras que Ciudadanos, Podemos y el PP empatan con dos escaños. Y Vox irrumpe con un escaño. El más castigado sería el PP, que perdería la mitad de sus representantes. También baja, de 3 a 2, la coalición de izquierdas, el mismo porcentaje, pero a la inversa, que suma el partido naranja.

22:15 Los socialistas refuerzan su bastión andaluz: con casi el 70% de los votos escrutados, el PSOE consolida su hegemonía en Andalucía con 24 escaños (frente a los 20 de hace tres años), el PP sufre una severa derrota (de 23 cae a 11) y Ciudadanos registra un importante ascenso subiendo de 7 a 11 empatando incluso con los populares. Unidas Podemos baja de 11 a 9 diputados y Vox irrumpe con sus primeros 6 escaños en el Congreso nacional.

22:10 El PP se tiene que conformar en Cádiz con un sillón: con el 75% del voto escrutado, en la provincia gaditana el PSOE es el claro ganador con 160.000 votos y 3 diputados, muy distanciado de Cs y Podemos, que lograrían 2. El claro perdedor de la contienda sería el PP, que a duras penas mantiene la cuarta posición, con Vox pisándole los talones, y por tanto teniéndose que conformar con un sólo sillón en el Congreso de los Diputados, los mismos que Vox. Este resultado provisional nada tiene que ver con las últimas elecciones de 2016, cuando los populares se fueron por encima del 32% para lograr una victoria inapelable. Ahora son los socialistas los que mantienen su hegemonía en Cádiz.

22:05 El PSOE arrasa en Granada: a la mitad del escrutinio (57% del voto) de las Elecciones Generales en Granada el PSOE arrasa en esta provincia con 3 escaños (35% de votos); frente al único que lograría el PP (18%), que se hunde, dado que fue el ganador en 2016, con 3 diputados. Ciudadanos (16% de los votos) conseguiría uno, otro para Vox (13,5%) y el último sería para la coalición Unidas Podemos (13,3%). Los socialistas también obtendrían 3 senadores, frente a uno del PP.

22:00 El PSOE recupera la hegemonía en Córdoba: con el 69% de los votos escrutados, el PSOE obtendría tres escaños en la provincia de Córdoba, mientras que el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos lograrían un sillón cada uno. Este dato supone un vuelco respecto a las elecciones de 2016, de manera que los socialistas recuperarían su hegemonía. Los populares se quedarían muy lejos de los resultados de hace tres años y Vox, por el momento, se quedaría sin representación por Córdoba.

21:55 Vuelco de resultados en Málaga: con la mitad del censo escrutado en Málaga, se empieza a consolidar un vuelco en los resultados con respecto a los comicios de 2016. Los socialistas ganan dos escaños para lograr 4 representantes en el Congreso, los mismos que pierde el Partido Popular, el gran derrotado en las urnas, que obtiene solo 2. Ciudadanos mantiene sus 2 diputados, al igual que Unidas Podemos y Vox, la formación que ha distorsionado el resultado en la derecha, logra uno. La participación en la provincia ha sido casi siete puntos superior a la última cita de las generales.

21:50 El PSOE lograría una victoria clara Andalucía: con el 39,25% escrutado, el PSOE obtendría una victoria contundente en Andalucía con 26 escaños, 6 escaños más que en los comicios de 2016 y Ciudadanos (Cs) se reforzaría llegando a los 11 diputados (4 más que hace tres años) y empatando con el PP.

Los populares, al igual que empieza a consolidarse en el panorama nacional, se quedaría con sólo un 16,16% de los votos: 11 escaños, lo que supone 12 menos que en las últimas generales. Unidos Podemos (UP) lograría 8 diputados (3 menos), mientras que Vox saltaría a Madrid con 5 escaños.

21:20 Prudencia en las sedes de los partidos: aunque los primeros resultados escrutados vienen a confirmar lo apuntado en los sondeos (la victoria del PSOE y la caída del PP con unos resultados que impedirían a las tres derechas gobernar), tanto en Génova como en Ferraz son prudentes a la hora de valorar la jornada electoral. Por parte del PP, el secretario general, Teodoro García Egea, ha evitado hacer una valoración hasta conocer el resultado, aunque sí ha mostrado la satisfacción del partido por la alta participación.

21:00 Comienza el escrutinio: en la web oficial del Gobierno empiezan a darse a conocer los datos de participación definitivos y los resultados provisionales de recuento de votos. La participación se ha situado finalmente en un 73,39% frente al 66,48 de los comicios de 2016 (7 puntos más). El escrutinio se sitúa en estos momentos en poco más del 4%.

20:25 Datos del sondeo de GAD3 en Andalucía: El PSOE ganaría las elecciones generales en Andalucía con 24 escaños, frente a los 11 que lograría el PP, 10 de Ciudadanos (Cs), 9-10 de Vox y 6-7 de la coalición Unidas Podemos, según una encuesta de GAD3 para Televisión Española y la Forta.

En los comicios de hace tres años, el PP ganó con 23 diputados, tres escaños por encima de los socialistas. Unidos Podemos alcanzó los 11 diputados con el 18,62% de los sufragios, Ciudadanos consiguió 7 escaños, mientras que Vox apenas logró 8.341 votos. En el Senado, el PP consiguió una clara victoria con 18 escaños por 14 del PSOE.

20:15 Sondeo de GAD3 para RTVE: Pedro Sánchez ganaría pero tendría muy difícil la gobernabilidad y el PP se daría un importante batacazo. Los socialistas ganarían las elecciones y necesitarían a los independentistas para gobernar; pero PP, Ciudadanos y Vox no sumarían mayoría absoluta: en la horquilla más alta conseguirían 160 escaños (alejados de los 176 de la mayoría absoluta).

El PSOE pasaría de los 85 escaños de los últimos comicios a 116-121; el PP caería de los 137 escaños a 69-73, Ciudadanos pasaría de 32 a 48-49, Unidas Podemos bajaría de 71 a 42-45 y Vox irrumpiría en el Congreso con 36-38 diputados.

20:00 Cierran los colegios electorales: con la excepción de Canarias (lo harán una hora más tarde) y de los colegios que han tenido que aprobar una ligera demora por dificultades en la constitución de las mesas, la jornada de votación llega a su fin con el cierre de los colegios electorales. Comienza el esperado recuento, los datos definitivos de participación y los primeros análisis de resultados. A las 21:00 comenzará el escrutinio en los 23.196 locales electorales habilitados para estos comicios generales, a los que estaban llamados casi 36,9 millones de ciudadanos para elegir el reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 senadores.

19:35 Los candidatos empiezan a llegar a las sedes: Pablo Casado es el primer candidato a la presidencia del Gobierno en llegar a la sede de su partido para realizar el seguimiento de la noche electoral. El líder del PP, que ha llegado alrededor de las 19.00 horas a la sede del PP en Génova, seguirá el escrutinio de los comicios con su equipo en su despacho de la séptima planta.

19:30 Jóvenes y discapacitados se estrenan en las urnas: en las elecciones de 2019, un millón de jóvenes están ejerciendo por primera vez su derecho al voto. Como novedad en estos comicios, 100.000 personas con discapacidad intelectual también han podido estrenarse en las urnas gracias a la modificación de la Ley Electoral aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

19:00 Dos fallecimientos y el plante de 4 pueblos. Anécdotas de la jornada: absoluta normalidad, con incidentes mínimos, algunas salidas de tono y anécdotas contadas. Es el caso del fallecimiento de dos hombres, uno poco después de votar (en Granada) y el otro justo antes; el primer sordociego en presidir una mesa o el plante de los ciudadanos de cuatro municipios de Murcia...

18:45 Vox desata la polémica con mensajes xenófobos y machistas: ¡Qué comience la batalla! #PorEspaña El partido de Santiago Abascal ha generado un enorme revuelo con este mensaje lanzado en Twitter, evocando El señor de los anillos y situándose contra medios de comunicación, feministas, gais, LGTBI...

18:30 Twitter, escaparate preferido por los líderes para reforzar sus mensajes: pasado el tradicional momento de declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto, el foco de actualidad se ha trasladado a las redes sociales con mensajes de los diferentes candidatos en dos líneas muy concretas: denunciando los momentos más tensos y fijando la trascendencia de la jornada electoral de este 2019.

Estamos ante las elecciones más decisivas para el destino de España. Por eso, pido la máxima participación, #vota con la cabeza y unidos para lograr un gobierno estable. Os deseo que paséis una muy buena jornada #EleccionesGenerales28A en este clima de convivencia y concordia. pic.twitter.com/uhtAkKHjIU — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 28 de abril de 2019

18:20 Sevilla y Granada encabezan los niveles más altos de participación: casi diez puntos más de participación en España (en concreto 9,46 puntos), un nivel que responde directamente al llamamiento realizado por la mañana por líderes de todos los partidos con opciones de conformar el próximo Gobierno. A las 18:00 horas, habían votado el 60,67% de los españoles. En Andalucía, Sevilla y Granada son las provincias que están registrando un mayor nivel de participación (superior en los dos casos al 59%).

18:00 Repunta la participación en Andalucía: a diferencia de los primeros datos oficiales de las dos de la tarde, donde Andalucía era la comunidad con un menor nivel de participación, los registros de las seis de la tarde reflejan un importante repunte respecto a los últimos comicios generales. Andalucía ha alcanzado el 57,38%, lo que supone 7,13 puntos más que en 2016 (50,25%). Se trata de un aumento significativo en uno de los grandes bastiones del PSOE.

17:30 Un hombre ebrio mete dos papeletas en cada urna en Valencia. El individuo ha sido identificado y se han abierto contra él diligencias que han sido trasladadas al juzgado de guardia en Valencia tras introducir dos papeletas en cada una de las tres urnas (además de Congreso y Senado, en la Comunidad Valenciana hay además autonómicas) en una mesa electoral que no le correspondía.

17:15 Un vocal de la mesa de Abascal, indispuesto. El segundo vocal de la mesa en la que ha votado el líder de Vox, Santiago Abascal, ha tenido que ausentarse en el momento del voto del candidato al encontrarse indispuesto. Jorge García, de 56 años, ha dicho que no tiene "ningún problema con quién votara", pero que la cantidad de medios de comunicación le ha provocado ansiedad, vómitos y diarrea. García ha dicho que hubiera preferido otra mesa "más tranquila".

17:00 ¿Qué ocurre cuando cierran los colegios electorales? En este tuit la Policía Nacional explica el recorrido de los votos desde cada mesa hasta el centro de recogida de datos.

16:45 La presidenta de la mesa electoral le niega el saludo a Inés Arrimadas. "Esto es lo que tenemos que aguantar los constitucionalistas en Cataluña. El nacionalismo tóxico rompe las sociedades", ha dicho la cabeza de lista por Barcelona de Ciudadanos en Twitter. También lo ha denunciado en esa misma red social el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

16:30 Antonio Acosta, el primer sordociego que preside una mesa electoral. "Mi presencia da normalidad", dice Acosta desde su mesa en Tenerife. Aunque algunos se sorprenden cuando lo observan supervisando las votaciones, desempeña sin problemas su papel ayudado por sus compañeros de mesa y por una guía intérprete: "Tenemos que propiciar que seamos nosotros los que decidamos y los que tengamos el poder de decisión".

16:15 Cataluña, donde más sube la participación; Andalucía, donde menos. Hasta las 14:00, la participación en Cataluña era un 11,21% superior a la de 2016 a la misma hora. En esa comunidad se ha pasado de un 32,31% a un 43,52%.

16:00 Muere un anciano en Talará (Granada) poco después de votar. El hombre, de unos 80 años, ha fallecido en la pedanía de Talará, en el término municipal de Lecrín. Ha acudido al único colegio electoral de esta pedanía de apenas 700 habitantes y después iba a pasar el día con sus familiares. El anciano empezó a sentirse mal y falleció en el trayecto hasta un centro médico de la vecina localidad de Dúrcal.

15:45 Dos apoderadas de Cs denuncian a uno de Vox por acoso en Badajoz. Las apoderadas, de 21 y 22 años, denuncian que cuando una de ellas se quitó ropa porque tenía calor el de Vox le dijo "así vienes de fresquita" o "como sigas así te vas a convertir en una feminazi". Salieron a la puerta del colegio y la otra apoderada se quitó también la sudadera, momento en el que les dijo "menudo bombón, mira lo que estás escondiendo ahí debajo, así me vienes provocando" o "ya que estáis a ver si me traéis una cervecita".

15:30 Cayetana Álvarez de Toledo denuncia que le han intentado impedir entrar en un colegio. La número uno del PPC por Barcelona al Congreso, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que varias personas han intentado impedir que entrara a un colegio electoral de Montcada i Reixac (Barcelona). La política ha incluido una grabación con lo que ha ocurrido a la salida de este colegio, en el que una mujer y un hombre han discutido con ella sobre el referéndum del 1-O y lo han comparado con las elecciones generales de este domingo.

15:00 Andalucía, donde menos sube la participación. Andalucía es la comunidad en la que menos crece la participación hasta las 14:00 con respecto a las últimas elecciones generales, un 1,33% más. Sin embargo, la cifra del 38,94% de votos emitidos hasta esa hora era un 9,04% superior a la registrada en las autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

14:30 La participación en Andalucía por provincias. La mayor participación se registraba en Sevilla, con el 40,66%, seguida de Granada (40,01%) y Almería (39,82%). La más baja se registraba en Huelva, con el 34,77%, y en Cádiz, con el 37,22% de los electores. En Córdoba era del 39,69%, en Málaga del 38,21% y en Jaén, del 38,34%. Todas las provincias andaluzas, excepto Córdoba y Jaén, registraban a las 14:00 una participación superior a la de las anteriores elecciones generales del 2016.

14:00 Primeros datos oficiales de participación Repunte respecto a los comicios de 2016. Hasta las 14:00, la participación es del 41,46%, lo que supone 4,5 puntos más que hace tres años. En total, han votado ya a esta hora 14,1 millones de españoles. En Andalucía, el repunte en estas cifras es del 1,33%, situándose las primeras cifras de participación en un 38,93%.

13:50 Maíllo confía en una movilización "por abajo": el coordinador general de IU-LV-CA, Antonio Maíllo, se ha mostrado confiado en que la alta participación que se prevé en la jornada electoral “sea un buen mensaje para los que queremos construir un nuevo país” y que signifique, además, que la gente "se va a movilizar por abajo". "Tenemos las mejores sensaciones y resultados halagüeños en Andalucía para contribuir a los resultados que esperamos en Unidas Podemos”.

13:40 Detenido un vocal de mesa porque estaba buscado por violencia de género: ha ocurrido en Barcelona. El vocal de una mesa de un colegio electoral de la localidad de Alcanar (Tarragona) ha sido detenido porque estaba requerido por un juzgado por un delito de violencia de género. según la información facilitada por los Mossos, el arresto se ha producido cuando se ha procedido a componer la mesa electoral y ha sido identificado. El hombre ha quedado detenido (será puesto a disposición judicial) y ha sido sustituido por uno de los suplentes de la mesa.

13:30 Teresa Rodríguez frente a la extrema derecha: la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha centrado su llamamiento a la participación con un mensaje muy nítido: evitar "que le salga muy barato el escaño a la extrema derecha". Tras votar en el colegio La Salle Viña de Cádiz, la política andaluza ha querido hacer un llamamiento a la participación apuntando que "los votantes más exigentes son los que están más interpelados en estas elecciones a defender los derechos conquistados, no solo los derechos sociales sino también las libertades públicas".

13:10 Susana Díaz: "Nos jugamos consolidar la democracia o volver a un proceso de involucion". La expresidenta de la Junta y secretaria andaluza de los socialistas ha recalcado que los ciudadanos "saben perfectamente que nos estamos jugando consolidar nuestra democracia y avanzar en ella o volver a un proceso de involución y regresión democrática que este país no merece". Con esta contundencia se ha expresado tras votar en su colegio electoral de Sevilla subrayando lo ocurrido el pasado 2 de diciembre: "Cuando la gente progresista y de izquierdas no se moviliza, la derecha vuelve a gobernar".

13:00 En Twitter, Abascal 'gana' la campaña: en paralelo a los actos de campaña tradicionales, las redes sociales se están convirtiendo en uno de los escaparates más estratégicos para los diferentes partidos. También aquí batallan los partidos y, especialmente, los líderes y candidatos a la presidencia del Gobierno. Sobre su comportamiento en la campaña electoral del 28-A ya se pueden aportar algunos datos. En la siguiente imagen se puede ver la actividad de los líderes que se disputan la presidencia del Gobierno en este 2019.

12:40 Incidencias en 3 colegios andaluces (cerrarán a las 20:15 horas): el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, tras votar en la localidad de Mairena del Aljarafe, ha destacado la normalidad y buen funcionamiento de todo el dispositivo para la jornada electoral en Andalucía. No obstante, se han registrado problemas para la constitución de tres colegios electorales (uno de la Puebla de Cazalla en Sevilla, otro de Lucena del Puerta en Huelva y un tercero de Cádiz) cerrarán a las 20:15 horas para recuperar el ligero retraso inicial de la apertura.

12:30 Las anécdotas de las últimas elecciones... a la espera de la crónica del 28-A: errores al introducir las papeletas, retrasos en la conformación de las mesas, una vocal que dio a luz en la propia jornada, un votante que murió tras ejercer su derecho al voto... Así fueron las anécdotas que marcaron las elecciones de 2016, empezando por lo inaudito de la propia convocatoria: era la repetición de las de 2015 porque los partidos no fueron capaces de lograr un pacto de gobernabilidad...

12:20 "Las elecciones más decisivas de los últimos tiempos": el candidato del PP a la Presidencia, Pablo Casado, ha pedido a los ciudadanos que voten "con cabeza" en las elecciones "más decisivas" para el futuro de España de los últimos tiempos: "Me gustaría que saliera un Gobierno estable para evitar las legislaturas fallidas de los últimos años". Casado, que ha votado a las 12:00 horas en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, también ha recalcado que, "se vote a quien se vote hoy, es muy importante que se haga con esa seguridad de que se va a condicionar el futuro de los tuyos y de tu país".

12:10 Pablo Casado y Santiago Abascal votan en Madrid: en torno al mediodía, los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, han votado en Madrid. El líder de Vox ha advertido a los periodistas que millones de españoles van a votar "con esperanza y sin miedo a nada ni a nadie", y ha pedido a las fuerzas políticas que, cuando se recuenten los votos, se respete el resultado electoral.

12:00 Juanma Moreno apela a votar porque "nos jugamos el futuro del país": el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, también ha apelado a la movilización en la jornada electoral de este 28 de abril advirtiendo que "nos jugamos el futuro de nuestro país". Moreno, que ha ejercido su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, ha recalcado la importancia de este para los españoles, pero también para los andaluces. "Es fundamental acertar en esa decisión; lo que pase en el día de hoy va a condicionar enormemente el futuro de España, de Andalucía y de todos nosotros".

11:40 ¿A quién beneficia el voto en blanco, el nulo y la abstención? En la campaña electoral, todas las formaciones despliegan todos los recursos a su disposición, desde el tradicional mitin y la cartelería hasta las nuevas estrategias en redes sociales, para convencer a los ciudadanos de que su proyecto de país y su programa son la mejor receta para conformar Gobierno y abrir la nueva legislatura. A pesar de la amplia oferta de candidaturas que se disputan la confianza de los ciudadanos en estas elecciones generales, también es una opción legítima optar por el voto en blanco y el voto nulo e, incluso, decidir abstenerse y no acudir a las urnas. Pero, en todos los casos, es mejor hacerlo sabiendo a quién se terminará beneficiando...

11:30 Las imágenes de la jornada electoral: normalidad en la apertura de los colegios electorales y primeras declaraciones de los candidatos a la presidencia del Gobierno haciendo un llamamiento a la participación. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera ya han votado: los dos primeros en Madrid y el líder de Ciudadanos en Hospitalet. El arranque de la histórica jornada del 28-A, en imágenes.

11:15 Juan Marín, confiado en el "cambio político": el vicepresidente de la Junta y líder Cs en Andalucía, Juan Marín, ya ha votado en su colegio electoral de Sanlúcar de Barrameda mostrándose abiertamente "ilusionado" por el "cambio político" que, a semejanza de Andalucía, puede producirse hoy en España con Albert Rivera como presidente: "Con un proyecto liberal y progresista, que aspira a que todos los españoles seamos iguales, vivamos donde vivamos, y que además seamos capaces de que la convivencia vuelva a aquellos territorios donde desgraciadamente se ha roto".

11:00 Villarroya tarda menos de un minuto en votar: la localidad riojana de Villarroya, un pequeño municipio a apenas 63 kilómetros de Logroño, ha tardado menos de un minuto en votar. Unas elecciones más, baten el récord de ser los primeros en abrir y cerrar las urnas: 40 segundos en esta ocasión. Seis vecinos tenían que votar y los seis estaban puntuales a las 9 de la mañana... En las últimas elecciones del 26 de junio de 2016 cerraron las urnas a las 09,02 minutos y en 2011 empezaron a fijar sus marcas de agilidad -algo que confiesan que ya les hace mucha ilusión revalidar- a las 09,07 minutos.

10:40 Albert Rivera vota en Barcelona: en declaraciones a los medios tras votar en L'Hospitalet de Llobregat, el presidente de Cs y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha llamado a la participación asegurando que no son unas elecciones cualquiera sino que está en juego el modelo de país y que se va a abrir una "nueva etapa política".

10:20 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los más madrugadores: el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha animado a los ciudadanos a votar en las elecciones generales para que la participación "sea muy alta" y ha destacado la importancia de la educación pública en España: "En España hay una amplia mayoría progresista y cuando hay participaciones altas eso queda demostrado".

Pedro Sánchez, en medio de los gritos de varias decenas de personas que le aclamaban como "presidente, presidente", ha ejercido el voto a las 9:15 horas confiando también en que sea una jornada electoral "lo más tranquila posible" y sin ningún tipo de sobresalto: "Y, sobre todo, que los españoles participen con una mayoría muy sólida para que el mensaje que se envíe sea un mensaje cierto, contundente, claro, de qué es lo que queremos para los próximos cuatro años".

10:00 ¿Qué han pronosticado las encuestas? En todas las cabeceras de Grupo Joly se ha publicado la encuesta oficial que elabora el CIS y dos sondeos específicos realizados por Metroscopia (28 de marzo y 22 de abril). En esta ocasión, en los medios de comunicación se han conjugado los análisis con las encuestas y estimaciones de votos siguiendo los trackings que también realizan periódicamente los partidos.

Las tres encuestas publicadas por los diario de Joly coinciden en los grandes titulares: el PSOE de Pedro Sánchez ganará pero tendrá que pactar, el PP sufrirá un importante descalabro y Vox entrará, con fuerza, en el Congreso de los Diputados.

9:50 El 99,98% de las mesas en Andalucía, constituidas: comunicado oficial del Ministerio del Interior adelantando los datos sobre el arranque de la jornada electoral. Casi la totalidad de las 10.126 mesas electorales instaladas en Andalucía para las elecciones generales estaban constituidas a las 9:30 horas. Sólo faltaban por conformarse una mesa en Cádiz y otra en Huelva. En el resto de provincias, normalidad. En Andalucía han abierto 3.831 colegios electorales en los 785 municipios de la comunidad.

9:40 ¿Cuánto vale nuestro voto? La incorporación de nuevas formaciones al arco parlamentario, no sólo tiene efectos sobre la complejidad de los pactos y la gobernabilidad. También tiene un impacto directo sobre el número de votos necesarios para la elección de diputados por cada circunscripción, en el caso español relativo a la provincia. El lugar de residencia (el propio código postal) y si está o no muy poblada la provincia dependerá el valor de nuestro voto a la hora de elegir a los diputados del Congreso.

9:30 Así son los cuatro principales candidatos: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias se sitúan al frente de las cuatro formaciones con más opciones de gobierno, a la espera de que se desvele el resultado final de Santiago Abascal con Vox y se determine hasta qué punto han de contar con el partido de extrema derecha para poder gobernar.

El perfil de los cuatro aspirantes a ocupar el sillón de la Moncloa lo puedes recordar aquí.

Apertura de los colegios electorales

9:00 Se pone en macha el 28-A: La jornada electoral se ha puesto en marcha a las 8 de mañana con la llegada de los ciudadanos llamados a constituir las mesas para la votación. Un total de 540.342 españoles integran las 60.038 mesas de los comicios generales del 28-A, ya sea como titulares o suplentes.

Las actas de constitución de las mesas culmina media hora antes de la apertura oficial de los colegios: 23.196 habilitados para las Elecciones Generales de 2019. Se mantendrán abiertos hasta a las 20.00 horas (a las 21.00 en Canarias).