El equipo jurídico de la flotilla en Israel confirma la detención de Ada Colau

Adalah, el equipo jurídico de la Global Sumud Flotilla, ha confirmado a Efe la detención de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por parte de las autoridades israelíes durante el asalto israelí al buque Sirius en el que navegaba rumbo a Gaza.

"Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet. Que estamos incomunicados y no sabemos durante cuánto tiempo", fue el último vídeo que publicó Colau en sus redes sociales antes de ser detenida y lanzar su móvil al mar.

En el vídeo, la activista catalana también pide a la sociedad que "haga el máximo ruido posible" que "presionen a los Gobiernos" para que su liberación "sea inmediata" y así poder "abrir un corredor humanitario en Gaza".

Colau, junto a la activista sueca Greta Thunberg, ha sido uno de los rostros más visibles de la flotilla durante estos casi dos meses de travesía cuyo objetivo era hacer llegar la ayuda humanitaria a la devastada Gaza.