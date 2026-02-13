España propone en la UE un impuesto para "ultrarricos" para apoyar las políticas sociales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, va a proponer este viernes al resto de países de la UE la implantación de un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a cien millones de euros para fortalecer las políticas sociales.

"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha dicho Bustinduy en un comunicado difundido por su ministerio desde Chipre, donde participa hoy en una reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales.

En esa nota se afirma que ese "impuesto para los ultrarricos" fortalecerá la política social en la UE "que está siendo cuestionada por partidos de extrema derecha".

El ministro opina que esa tasa, ideada por el economista francés Gabriel Zucman, recaudaría sólo en España unos 5.200 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un dinero que podría destinarse a la lucha contra la pobreza infantil.

El Gobierno aprobó esta semana una prestación universal por crianza a toda familia con menores para erradicar la pobreza infantil.

De hecho, Bustinduy propondrá en la reunión de hoy que esa prestación se incluya en la futura estrategia de la UE contra la pobreza, y que ese derecho vaya acompañado de un sistema fiscal más justo y progresivo.

El ministro defenderá en la reunión la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" con el argumento de que fortalecer las políticas sociales es la mejor respuesta "a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos" actuales.

También planteará que el aumento de la esperanza de vida hace preciso un cambio en el modelo de cuidados que garantice la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.

"Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran", mantiene Bustinduy.