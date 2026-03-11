España recupera la sanidad universal: qué cambia ahora y quién podrá ir al médico gratis

España abre un nuevo capítulo para reforzar la sanidad universal. El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto que garantiza el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario público. Asimismo, también elimina algunas trabas administrativas que hasta ahora dificultaban recibir la correspondiente atención médica en el Sistema Nacional de Salud.

La nueva norma permite que la asistencia comience desde el mismo momento en el que se solicita el derecho, sin que sea necesario esperar a la resolución de ningún trámite. Con este cambio, el Gobierno pretende asegurar la igualdad de condiciones a la hora de acudir al médico. Pero ¿qué cambia exactamente y quién podrá recibir la atención gratuita?

Sanidad universal en España: ¿qué cambia ahora?

"Este Real Decreto iguala la cobertura sanitaria en toda la geografía española y acaba con criterios divergentes que, hasta ahora, se aplicaban en función del territorio", ha explicado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, en rueda de prensa. Este es uno de los principales cambios de la norma, que busca evitar las diferencias que existían entre comunidades autónomas a la hora de acceder a la sanidad pública.

Además, la nueva regulación establece un procedimiento más ágil para reducir trámites y facilitar el acceso a un mayor número de personas. En concreto, la asistencia comenzará desde el mismo momento en que se presente la solicitud, sin necesidad de esperar a la resolución administrativa. Para ello, el solicitante deberá presentar una declaración responsable conforme no dispone de cobertura sanitaria por otra vía.

En ese instante, recibirá un documento provisional que le permitirá acudir al médico mientras se tramita su expediente. Aunque será necesario acreditar la residencia más adelante, la burocracia también se reduce con la nueva norma. Por otro lado, el Real Decreto incorpora formatos de lectura fácil y medios de apoyo a personas con discapacidad. Todo ello, con el objetivo de garantizar que los trámites sean accesibles para todos.

¿Quién podrá ir gratis al médico?

Tal vez, el cambio más importante es el que permite a las personas en situación administrativa irregular recibir asistencia sanitaria. No obstante, la norma también beneficia a otros colectivos, como el de los españoles retornados o residentes en el tranjeros, que pasarán a contar con una protección, hasta la fecha, reservada a trabajadores y pensionistas.

En concreto, podrán recibir la asistencia sanitaria gratuita:

Personas extranjeras en situación administrativa irregular . Es decir, inmigrantes que se encuentren en España sin residencia legal y que, hasta ahora, tenían dificultades para acceder al sistema sanitario.

. Es decir, inmigrantes que se encuentren en España sin residencia legal y que, hasta ahora, tenían dificultades para acceder al sistema sanitario. Españoles residentes en el extranjero durante sus estancias temporales en España, siempre que no tengan cobertura por convenios internacionales.

durante sus estancias temporales en España, siempre que no tengan cobertura por convenios internacionales. Familiares que acompañen a esos españoles residentes en el exterior.

Españoles retornados.

Es preciso señalar que no todas las personas tendrán la obligación de acreditar su residencia. Es el caso de los siguientes grupos: menores de 18 años; mujeres embarazadas, que tendrán derecho a la asistencia al embarazo, parto y tratamiento posparto; solicitantes de protección internacional o del estatuto de apátrida; solicitantes de protección temporal; víctimas de violencia de género, así como los menores que tengan a cargo; víctimas de trata y de violencias sexuales; persons con enfermedades de declaración obligatoria y mujeres que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo.