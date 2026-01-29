Feijóo abre la puerta a que el PP lleve a la Justicia la regularización de inmigrantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a que su partido lleve a la Justicia la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes pactada por el PSOE y Podemos. "Vamos a estudiar ese Real Decreto, vamos a ver cuáles son las condiciones y vamos, por supuesto, a estudiar desde el punto de vista jurídico. Nosotros recurrimos cuando tenemos oportunidad de que se admita a trámite el recurso o la demanda y que tengamos sentencias favorables. Y ahí le puedo asegurar que todos los partidos políticos, si usted ve los recursos que hemos presentado y las demandas que hemos presentado, somos un partido bastante fiable también en el ámbito jurídico", ha asegurado Feijóo.

Así lo ha puesto de manifiesto el líder popular en una entrevista a Antena 3 en la que ha sido preguntado por si al igual que llevará a Europa su rechazo a la regularización prevé acudir a los tribunales, como ha planteado Vox.

En esta línea, ha insistido en que es una "irresponsabilidad" llevar a cabo la regularización. En concreto, ha apuntado que va "en contra" de "lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración y en España abriendo al descontrol"; también del Pacto europeo de Migración y Asilo; porque "provoca un efecto llamada evidente"; y "porque entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal en España".

Igualmente, ha achacado que el Gobierno inicie ahora el trámite para aprobar la regularización al "interés personal y político" de Sánchez "para conseguir hablar de otra cosa"; "contentarse" con los votos de los diputados de Podemos"; y para traspasar "de repente" a Junts las competencias en materia de inmigración y control de fronteras. "De verdad, al señor Sánchez no le importa la inmigración. Tiene criterio distinto, en función del momento en el que le interese", ha apuntado.

El presidente popular también ha afirmado que "no es el momento de la regularización masiva e incondicional". "El criterio de una regularización masiva es no tener criterio. Nuestro criterio es conocido. En España se entra y se reside legalmente con un contrato de trabajo", ha asegurado.

De la misma manera, ha defendido una "regularización individual", sometida a un contrato de trabajo, con un "compromiso de integración" social en España y sin antecedentes, no solo penales, sino también policiales.

Por último, ha apuntado que la regularización "es para regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria y para que siga teniendo oxígeno, porque es un político asistido, que siga teniendo oxígeno parlamentario". "Y ese es el objetivo", ha agregado.