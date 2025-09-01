Feijóo plantea una reforma legal que obligue al Gobierno a convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes una reforma legal que obligue al Gobierno de turno a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias, una propuesta "de sentido común" dirigida a "poner coto" al "disparate" que supone no tener cuentas aprobadas.

"Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones", ha anunciado en una comparecencia desde Aranjuez (Madrid) tras la reunión del Comité de Dirección del partido en el inicio del nuevo curso político.

El líder del PP ha argumentado que si un Ejecutivo "no tiene respaldo suficiente" y "continuado" para aprobar las cuentas, "no puede seguir" adelante y "todavía menos arrogarse el derecho a modificar las cuentas del Estado sin haberlas aprobado previamente" y ha calificado la situación actual como "despotismo presupuestario" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo ha exigido al presidente que presente antes de que acabe el mes de septiembre los apoyos parlamentarios que necesita para aprobar los presupuestos generales del Estado y que, si no lo logra, convoque elecciones.

"En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados. Que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles", ha afirmado en un discurso pronunciado en Aranjuez, donde el PP está celebrando la reunión de su Comité Ejecutivo para establecer su estrategia en este nuevo curso político.

"Es sentido común: si un Gobierno no tiene respaldo suficiente continuado para aprobar las cuentas, no puede seguir", ha insistido el líder del PP, quien ha reprochado que el Gobierno esté dispuesto a "proseguir en la agonía presupuestaria y política", lo que podría dar lugar a pasar "toda una legislatura" sin cuentas aprobadas.

"Eso conllevaría que el Gobierno que le suceda pudiera caer en la misma técnica presupuestaria y política. Esto es absurdo: es llegar a la conclusión de que en España los gobiernos no tienen que aprobar ninguno de los años el presupuesto porque no es una obligación legal. Sería la ruptura de un principio básico", ha argumentado.

Así, ha lamentado que España tenga un "Gobierno irresponsable" por pretender solucionar los problemas de 2026 con los presupuestos de 2022.

Regeneración, política migratoria y defensa del campo

En el primer día de curso político, el líder del PP ha marcado la regeneración, la política migratoria y la defensa del campo como las piedras angulares de su labor de oposición para los próximos meses.

Y es que Feijóo ha insistido en que España necesita "una limpieza total" desde el punto de vista de la regeneración, por lo que se ha comprometido a actualizar la propuesta que su partido presentó en enero de 2023 para "poner coto a los corruptos y sanear la democracia".

Por otro lado, Feijóo ha avanzado que el PP presentará sus propuestas de política migratoria en las próximas semanas. "No hay política migratoria más inhumana que no tener política migratoria. Negar el problema no está evitando que miles de personas pierdan su vida en las costas españolas. Pero negar el problema sí está provocando que el descontrol migratorio beneficie a quienes acudan a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes", ha criticado.

"España es una nación abierta, construida por millones de personas, algunos de ellos migrantes. Pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia", ha resumido.

En cuanto a la defensa del campo, Feijóo ha remarcado que "la mejor manera de defender lo rural" es evitar la despoblación, el abandono de estas zonas y los incendios forestales. Para ello, ha apostado por tener "un campo vivo" y "productivo", con "oportunidades".

En contra de la quita

Además, Feijóo ha vuelto a expresar su rechazo explícito a la condonación de la deuda autonómica que aprobará este martes el Consejo de Ministros, sosteniendo que no es "partidario" de pagar al independentismo lo que no le debe el Estado y advirtiendo de que se trata de una "argucia" para "prolongar la agonía" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo ha insistido en que el planteamiento del Gobierno para asumir hasta 83.000 millones de deuda autonómica es una "trampa y una mentira". "La deuda no desaparece, la deuda se mantiene y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas", ha señalado Feijóo, que ha apostillado que "no es justo para el conjunto de los españoles".

Por ello, cree que no es "ético ni moral" que si Hacienda no le condona una deuda a un ciudadano, el Gobierno central "tenga que condonar la deuda de comunidades autónomas que no han gestionado con rigor".

Es más, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez que, si la deuda "es tan buena", por qué no lo incluyó en su programa electoral y "solo se pone encima de la mesa cuando le exige el independentismo".

"Yo no soy partidario de pagar al independentismo lo que no le debemos. Esta trampa y esta mentira es una argucia más para prolongar la agonía del Gobierno actual", ha sentenciado.

Críticas a Illa por verse con Puigdemont

Además, Núñez Feijóo ha desdeñado la intención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de reunirse con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, alertando de que el socialista catalán "tampoco es de fiar" y preguntándose si "pretende sustituir" al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como interlocutor. "Supongo que todos los españoles se están dando cuenta de que Illa tampoco es de fiar, que al final también miente", ha proclamado Feijóo, que ha denunciado que "nada de esto se hace en nombre de los españoles" y "ni siquiera de los que han votado al PSOE".

Con todo, Feijóo ha sugerido que Illa "pretende sustituir" a Santos Cerdán como interlocutor de Puigdemont, por lo que se ha mostrado "atento" a los próximos días. "Que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al estado de las autonomías", ha denunciado.