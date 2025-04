Feijóo, a Sánchez: "Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno que en el ámbito de la educación superior"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hable de "chiringuitos" en las universidades privadas cuando, según ha dicho, "eso lo tiene patentado el Gobierno de España en su estructura orgánica".

"Yo creo que hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior", ha declarado Feijóo, después de que Sánchez afirmase este lunes que la universidad no puede ser una "fábrica de títulos" y apostase por endurecer los requisitos para crear universidades privadas para evitar los "chiringuitos educativos".

En declaraciones a los medios, Feijóo ha animado a analizar la estructura del Gobierno de España, viendo las secretarías, subsecretarías, direcciones generales, organismos autónomos o entes públicos porque, a su juicio, ahí hay "decenas de chiringuitos" del Ejecutivo.

En este sentido, el presidente del PP ha asegurado que él, sobre las universidades privadas, solo podía mostrar "respeto" porque "en el ranking" de las primeras universidades España, "hay universidades privadas". A su entender, hay que "ser serios" sobre las universidades en España y no hablar de "chiringuitos" cuando "eso lo tiene patentado el gobierno de España en su estructura orgánica".

"Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez porque yo he estudiado en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío", ha enfatizado.