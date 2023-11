Felipe González rechaza la amnistía "por siete votos" y defiende repetir las elecciones "para ganar"

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a rechazar con rotundidad una ley de amnistía que favorecería a los encausados por el procés en Cataluña y ha defendido que "no merece la pena" aprobar esta medida por "siete votos" para sacar adelante una investidura, por lo que ha abogado por una repetición electoral para "ganar".

El ex líder del PSOE ha reflexionado sobre la actualidad política en un vídeo que ha publicado su fundación, donde aborda, como cuestión principal, las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas catalanes de Junts y ERC, además de una futura ley de amnistía que, según ha insistido, va en contra de la Constitución. En primer lugar, González ha criticado a los socios del PSOE, cuestionando si formaciones como Junts son "progresistas". "Pienso en lo que se define como un gobierno progresista.

¿Qué hay de progresista en la gente de Puigdemont? Será una derecha más o menos, pero desde luego solidaria y progresista no es", ha exclamado el ex presidente, que también ha cargado contra Sumar, que "no cree" en la Constitución y es un espacio político que tildaba como "socialtraidores" a los socialdemócratas en épocas anteriores, según ha dicho.

En otro punto, ha reprochado a Pedro Sánchez su cambio de posición con la amnistía y le ha pedido que diga "hasta aquí" porque va en contra de la Constitución, aunque ha reconocido que los indultos a los presos catalanes fueron positivos porque ayudaron a calmar la convivencia en Cataluña. Pero ha avisado: "Una cosa es perdonar, no olvidarlo y otra pedir perdón. Nos están obligando a pedir perdón. No solo borrar los delitos, es que le tenemos que pedir perdón a Puigdemont y considerarle como Tarradellas.

Este es un prófugo de la justicia", ha señalado González sobre el huido desde 2017. González ha puesto en valor su posición política "en temas tan importantes", reiterando que él defiende la posición del PSOE pero que "apoyar a un partido no es apoyar lo que se decide un día u otro". "Estoy dispuesto a decir que los cambios de posición del partido en el tema de la amnistía no se justifican", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que él está de acuerdo con los argumentos del PSOE antes de las elecciones y en la explicación que dio entonces el exministro de Justicia Juan Carlos Campo. Respecto a los indultos que concedió el Gobierno a los líderes independentistas catalanes en prisión, ha explicado que él los respaldó porque, a su juicio, "era un buen mecanismo de ejercer el derecho de gracia y de perdón parcial por alguno de los comportamientos" en el 1 de octubre.

No obstante, González ha recalcado que la amnistía "desde el punto de vista jurídico" no cabe en la Constitución, afeando al propio PSOE que negara "una y otra vez" antes del 23J que pudiera haber amnistía y autodeterminación. "Yo soy disciplinado con el proyecto del partido, que ahora se trunca. Estoy en contra de la amnistía porque el partido ha estado en contra de la amnistía.

No hay razones jurídicas. No hay razones políticas para empezar a abrir un melón cuyas consecuencias ya estamos viviendo y serán peores", ha alertado. El ex presidente también ha mostrado su rechazo a un mediador y ha insistido en que una "amnistía sin consenso de las Cámaras nunca funcionará y deshará la convivencia". Asimismo, se ha mostrado avergonzado porque esta medida se esté "redactando en Bruselas" y "con las personas amnistiadas".

"Y si se quiere hacer una amnistía, que hagan una consulta con todos los españoles", ha defendido. También ha lamentado que el PSC haya perdido la "centralidad que ha ocupado el socialismo catalán" y ha pedido a los dos grandes partidos que ejecuten la "obligación constitucional" de renovar el Consejo General del Poder Judicial.