La Fiscalía pide al Supremo una vista para decidir si Ábalos y Koldo siguen en libertad

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares establecidas sobre el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García, han informado a EFE fuentes fiscales este miércoles.

La Fiscalía ha hecho esta petición al juez del Supremo Leopoldo Puente al presentar su informe en el que pide para Ábalos 24 años de prisión y para Koldo 19 años y medio por seis delitos por la trama que urdieron junto con el empresario Víctor de Aldama para el cobro de comisiones irregulares por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.

El pasado mes de junio, tuvo lugar otra vistilla en el que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, lideradas por el PP, decidió dejar a ambos en libertad con esas medidas cautelares.

Pero el juez advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas.