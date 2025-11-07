La fragata española 'Victoria' libera un buque maltés de piratas somalíes

La fragata española Victoria ha liberado este viernes un buque mercante maltés que había sido secuestrado por piratas cerca de las costas de Somalia. La embarcación, que ejerce como buque insignia de la Operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería, ha conseguido rescatar al Hellas Aphrodite tras un ataque pirata producido el jueves.

Según el comunicado oficial emitido por la misión europea, los 24 tripulantes del mercante se encuentran a salvo y ninguno ha resultado herido durante el incidente. La alerta del abordaje activó de inmediato el protocolo de actuación, movilizando tanto a la fragata Victoria como diversos recursos aéreos para responder a la situación.

El asalto al buque maltés tuvo lugar en la mañana del jueves, cuando piratas que operan activamente en la región consiguieron acceder a la embarcación. Las autoridades ya han iniciado una investigación sobre el ataque, mientras continúa la búsqueda y captura de los piratas para ponerlos a disposición de la justicia somalí.

Cooperación internacional clave para el rescate

La Operación Atalanta ha destacado que la colaboración con las autoridades de Puntlandia resultó fundamental para liberar al Hellas Aphrodite. Asimismo, la cooperación de fuerzas marítimas de Japón, Seychelles y el Mando de Operaciones español (MOPS) ha sido determinante para el éxito de la operación.

España mantiene un papel protagonista en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África, liderando la Operación Atalanta con aproximadamente 350 militares desplegados en la zona. La contribución española incluye una fragata o buque de guerra, un helicóptero embarcado, un equipo de operaciones especializado, un destacamento del Ejército del Aire en Yibuti y el Cuartel General de la Operación, ubicado en la Base Naval de Rota.