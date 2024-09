García-Page: "Quiero conocer el contenido del cupón independentista"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su "enorme preocupación" ante el pacto con ERC para la financiación en Cataluña y ha afirmado que quiere conocer el contenido de un acuerdo que supone "el cupón independentista", destacando que no se puede llegar a acuerdos "a cualquier precio" ni "poner patas arriba todos los consensos constitucionales". García-Page ha hecho estas declaraciones a su llegada al Comité Federal que celebra este sábado el PSOE presidido por Pedro Sánchez y con la presencia de la mayoría de barones socialistas, algunos de ellos críticos con el pacto con ERC para una "financiación singular" en Cataluña, y que aprovecharán este foro para expresar su discrepancia y plantear alternativas.

García-Page ha explicado que no le han llamado de Ferraz para hablar de financiación ni tiene más información sobre el borrador del acuerdo "filtrado por Esquerra" que nadie le ha mostrado aún. "Yo todavía no he visto un documento firmado, y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto... Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé lo que refleja, lo que dice Esquerra", ha afirmado.

García-Page ha afirmado que tiene una "una enorme preocupación por el país" y "por los valores más esenciales, casi fundacionales, de la izquierda y de la socialdemocracia", ya que, por lo que se ha publicado, el pacto para una financiación singular en Cataluña "es mucho más egoísta que socialista" y, "francamente, incomprensible e indefendible". El líder castellanomanchego ha afirmado que el objetivo de seguir en el Gobierno "no es un cheque en blanco para, incluso, jugar con los valores y los principios del PSOE".

Ha subrayado además que cuando se habla "de singularidad (de Cataluña) se le echa agua a los conceptos", y se ha preguntado, entre otras cuestiones, "qué tiene de singularidad una enfermedad de riñón en Tortosa respecto de alguien que tenga un problema de riñón en Valladolid".

En el mismo sentido crítico se ha expresado Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón quien ha alertado de la "inconstitucionalidad" de un concierto económico en Cataluña que mermaría la calidad de los servicios públicos de otras comunidades autónomas y obligaría a subir impuestos, por lo que ha rechazado una reforma del sistema de financiación "de manera unilateral" y ha defendido la Declaración de Granada que se acordó en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder socialista.

En declaraciones a los medios tras su salida de la reunión del Comité Federal, Lambán ha señalado que la financiación autonómica es en Aragón "una cuestión de Estado" en la que distintos partidos políticos lograron fijar una misma posición común, que también fueron revalidadas por otras ocho autonomías en la cumbre de Santiago de Compostela. El expresidente aragonés ha recordado que pidió la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, a su entender, para que España sea "equilibrada, justa y solidaria", la financiación autonómica del régimen común no se puede hacer "de manera unilateral" con Cataluña.

Por último, Lambán felicitado a Illa por su victoria en Cataluña, si bien ha subrayado que cuestiones como la financiación singular o la amnistía pueden hacer que el país "se tiña de azul" y que el PSOE no vuelva a gobernar en comunidades como Extremadura, Aragón o Andalucía.