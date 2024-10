El Gobierno defiende el rescate de Air Europa y dice que la visita de Delcy se canceló al descubrir que tenía sanciones

Madrid/El Gobierno tiene preocupación "cero" tras el último informe de la UCO sobre el caso Koldo en relación con el polémico viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy García, en enero de 2020, según fuentes del ejecutivo.

Han explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no autorizó la visita de la vicepresidenta venezolana al tener constancia de que Rodríguez estaba sujeta a sanciones de la UE que le impedían ingresar en el espacio Schengen, de modo que la visita oficial no se produjo.

Indican que sí estaba prevista en un primer momento esa visita a España con motivo de Fitur para hablar de los intereses de empresas españolas y aseguran que lo importante es que el presidente del Gobierno no la autorizó y no se produjo, aunque el avión en el que viajaba la vicepresidenta de Venezuela tomó tierra en Madrid porque la tripulación debía descansar.

Afirman asimismo que desde el Gobierno se actuó en todo momento en colaboración con la justicia, celeridad, transparencia y contundencia, abriendo un expediente de expulsión al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, pidiéndole que entregase el acta de diputado y abriendo una comisión de investigación en el Congreso.

El resto de las circunstancias que se produjeron aquel 19 de enero debe ser Ábalos quien las explique, han apuntado las fuentes.

El rescate de Air Europa

En cuanto al rescate de Air Europa, han señalado que el Gobierno era el primer interesado en ayudar a esa y otras compañías azotadas por la crisis económica y salvar miles de empleos (solo en la operadora aérea unos 4.000).

El pasado 6 de mayo, Ábalos dijo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que fue a Barajas en una "misión diplomática" para asegurarse de que Delcy Rodríguez no entrara en España, porque lo tenía prohibido y supieron que estaba en el pasaje de ese avión.

Contó que le llevó al aeropuerto su asesor Koldo García porque era más rápido que movilizar el coche oficial y que informó al presidente del Gobierno de su encuentro con Delcy Rodríguez y del resultado exitoso.

Torres no concreta su relación con Koldo y recuerda que él no ordenó comprar a la trama

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha concretado este jueves el alcance de su relación con Koldo García, que revela el informe de la UCO sobre el caso Koldo, y se ha limitado a recordar que él no ordenó comprar material sanitario a ninguna empresa concreta.

El ministro ha evitado entrar en detalles sobre las nuevas revelaciones de la investigación de la Guardia Civil en las que aparece citado en su etapa como presidente de Canarias.

Se ha limitado a explicar que durante la pandemia el Ejecutivo de Canarias recibió a "distintas personas", que todas las ofertas de material se canalizaron por los técnicos del Servicio Canario de Salud, que eran los que decidían la contratación, y que él "nunca" dio órdenes para que se contratara con una u otra firma.

Respecto al polémico viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy García, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, no ha concretado si, como se desprende de mensajes que aparecen en el informe policial, fue consultado antes al presidente Pedro Sánchez.

Solo ha constatado que se había organizado una visita con ella, en el marco de Fitur, "para agenda relacionada con empresas de Canarias" con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pero cuando se tuvo "conocimiento" de que habría sanciones europeas si entraba en España, se suspendió la agenda, las reuniones y se canceló la visita.

No hubo reuniones, ni visitas, ni entró en territorio español

Ello al margen de que el avión donde se desplazaba la mandataria aterrizó en el aeropuerto de Barajas, pero sin que ella entrara en territorio nacional.

"Las visitas no se producen, las reuniones no se producen, la agenda prevista no se produce y por tanto se actúa respetando lo que es la normativa internacional", ha manifestado.

Respecto a la intermediación para el rescate de Air Europa tampoco ha hecho nuevas revelaciones y solo ha constatado que fue rescatada, junto a otras 30 más -todas por importe de 3.255 millones de euros- en un procedimiento "reglado" y supervisado por la Comisión Europea, que emitió un informe "concluyente" respeto a esta aerolínea al confirmar que su rescate se ajustaba a la ley.

También ha defendido el ministro cómo actuó el PSOE cuando tuvo conocimiento de la supuesta implicación del ex mInistro Ábalos en la trama, al que expedientó, pidiendo su acta de diputado, además de solicitar una comisión de investigación. Ello demuestra a su juicio que ante la supuesta corrupción el PSOE actúa con "tolerancia cero" y de manera inmediata.