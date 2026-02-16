El Gobierno movilizará 23.000 millones del fondo España Crece para construir 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el nuevo fondo soberano España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y cerrar el déficit habitacional, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

"Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional", ha señalado durante el acto de presentación del nuevo fondo soberano España Crece.

El presidente del Gobierno ha destacado que el fondo extenderá al inversor privado una "alfombra roja", no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda.

Este fondo recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU y tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, que va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el objetivo del fondo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

"Para quienes ignoran sistemáticamente la realidad, yo creo que el nombre de este fondo les obligará a pronunciar, aunque sea entre dientes, lo que llevan años tratando de negar. España crece y esto es una evidencia, no es una opinión", ha puesto de relieve el jefe del Ejecutivo.

Accionistas "estables y pacientes" de largo plazo

En este acto de presentación también han intervenido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quienes han destacado este "proyecto transformador con vocación de futuro".

Cuerpo ha reconocido que el Ejecutivo es "consciente" de que, pese a la mejora económica registrada en estos últimos años, aún quedan retos por delante, como la reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad, el cierre de la brecha de productividad o el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

En este marco nace España Crece, que según Cuerpo, se trata de una "potente herramienta" que busca acompañar a las empresas en los proyectos innovadores de inversión, eliminando obstáculos y garantizando la capacidad de crecimiento de las compañías a lo largo de todo su ciclo de vida.

"Lo haremos a través de instrumentos como las garantías, compartiendo riesgos con el sector privado a través de financiación directa, cubriendo brechas allí donde existan o también como accionistas estables y pacientes de largo plazo en los proyectos más transformadores", ha asegurado Cuerpo.

Lo que pretende el Ejecutivo con este fondo 'España Crece' es afianzar el círculo virtuoso que genere las condiciones para que las empresas crezcan, innoven, creen empleo y, por lo tanto, redunde en un mayor bienestar para la ciudadanía, ha explicado el ministro.

Por su parte, titular de Vivienda ha puesto en valor lo que este fondo busca y entre sus principales objetivos, ha citado la necesidad de abordar el principal problema de España que es el acceso a la vivienda y dar respuesta a él.

Isabel Rodríguez ha explicado que este problema no es exclusivo de España, pero ha reconocido que en el país existen algunas debilidades autóctonas, como la falta de un parque público de vivienda. "Estoy segura que vamos a conseguirlo con todo lo que hemos hecho hasta ahora y también gracias a este fondo", ha asegurado.

A este acto también han asistido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sara Aagesen; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior; Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Educación, Milagros Tolón, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.